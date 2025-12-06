搶救喵喵大作戰！幼貓卡「按摩椅」驚動消防隊 飼主心疼：拆除沒關係

記者林俊華、龔芸可／基隆報導

基隆市一名女子，今（6）日中午使用按摩椅時，沒想到家中一隻幾個月大的幼貓因為好奇跳上按摩椅，後腳和尾巴不慎被機器捲入，當場受困，痛得哇哇大叫，飼主趕緊拔掉插頭，卻還是無法救出愛貓，只好緊急報案求助消防，所幸貓咪成功脫困，但也讓飼主嚇出一身冷汗。

幼貓卡在按摩椅中。

消防人員：「牠卡在那個，主控版那邊。」

貓咪飼主：「快好了，快好了。」

小貓叫得聲嘶力竭，因為牠的後腳和尾巴不慎捲入按摩椅中。

貓咪飼主出面說明。

貓咪飼主：「好，很痛、很痛，我知道。」

飼主抱著貓咪手不停顫抖，又驚嚇又心疼，只能不斷安撫哇哇大叫的貓咪。

貓咪飼主出面說明。

貓咪飼主：「沒關係，（按摩椅）拆掉都沒關係。」

消防人員：「有壞掉都沒關係？」

貓咪飼主：「沒關係，沒關係。」

按摩椅被拆壞也沒關係，飼主一心只想讓貓咪盡快脫困。

消防人員：「可以嗎？可以了。」

消防人員小心拆開按摩椅。

消防人員出動破壞工具，小心翼翼將按摩椅拆解，總算成功救出受困的小貓。

原來事發當時，飼主正在家中使用按摩椅，家裡的幼貓突然跳到按摩椅上，沒想到卻意外被捲入按摩椅中，飼主立刻拔掉按摩椅插頭嘗試救援，但貓咪被卡在座椅和椅背的縫隙當中，動彈不得，女子只好求助消防局。

中正分隊長朱品豫：「現場評估貓咪是沒有失血外傷的一個情形，後續要由飼主自行送動物醫院再做觀察。」

幾個月大的幼貓體型還嬌小，疑似行動不穩又活蹦亂跳，才會釀成意外，提醒民眾家中若有年幼寵物，使用大型電動家具前務必確認周遭安全，避免悲劇發生。

