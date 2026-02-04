搶救娃娃總動員！絨毛玩偶從療癒陪伴變成「快時尚」危機【我們的島】

然而，隨著布偶的消費文化改變，家裡存放的絨毛布偶，日漸堆積成山，這些曾被視為「寶貝」的娃娃，往往成為斷捨離的首要目標，也變成新的垃圾問題，我們又該如何省思娃娃的下一步，該去哪裡？

當絨毛娃娃淪為消耗品…

布偶醫院創辦人陳加恩指出，以前買娃娃要精挑細選當生日禮物，也有的娃娃是出生時一路陪睡到現在，但在現今IP布偶盛行與夾娃娃機普及之下，玩偶的取得速度極快，在追求一時快感或跟隨潮流後，就會產生大量過時的布偶釋出。

夾娃娃機台的櫥窗裡堆滿玩偶，吸引路過民眾的目光。

對於「北漂」的小賴而言，房間裡的絨毛娃娃，是他在陌生城市租屋生活的安全感來源與生活感寄託，但隨著成員越來越多，收納空間不足，不得不面臨捐贈或者丟棄的抉擇。

北漂工作的小賴在床上擺放將近50隻絨毛娃娃，作為他出外打拚的生活寄託。

難以回收的「一般垃圾」

多數民眾誤以為絨毛娃娃可以回收，但事實上，填充娃娃因材質複雜、體積龐大且難以再利用，只能被歸類為「一般垃圾」焚化處理。此外，一般坊間的舊衣回收箱也會額外標示，「不准丟入娃娃」等非衣物紡織品。(延伸閱讀》衣櫃裡的永續選擇題｜舊衣回收該去哪？)

桃園市清潔隊指出，部分收運路線在搬家或大掃除旺季，會收到數十袋娃娃，而它蓬鬆的棉花，非常占據壓縮車空間，有時候還會遇到布偶內部有填裝電池未取出，還可能造成垃圾車內部起火的危險。

桃園市區有一輛資源回收車，掛滿各式各樣絨毛玩偶，穿梭大街小巷收垃圾，模樣十分吸睛。

此外，民眾會想要捐贈給需要的單位，但民間回收機構同樣面臨挑戰。以台灣玩具圖書館協會為例，每年收到超過70公噸的二手玩具，其中有二成無法利用，例如破舊或不成套的玩具及非收受的項目，而絨毛娃娃就是其中一項。

台灣玩具圖書館協會每年會收到超過70公噸的二手玩具，其中有二成無法利用必須丟棄，絨毛娃娃也是常見項目之一。

台灣玩具圖書館協會秘書長張維庭指出，絨毛娃娃是常見的「NG 項目」，主因在於衛生把關困難，娃娃有一定厚度，難以確認內部棉花狀況，且清洗不易，多數育幼院不敢收受，即使收了再利用價值也不高，最後只能丟掉。

搶救絨毛娃娃怎麼做？

為了不讓娃娃直接進焚化爐，各界正嘗試建立轉運機制。例如台灣玩具圖書館協會將小型布偶送往流浪中途之家，讓有創傷或精力旺盛的狗狗作為「紓壓陪伴」。心路基金會旗下的慈佑庇護工場，則利用洗衣專長，篩選物況良好的娃娃進行蒸氣殺菌與縫補，試圖建立一套乾淨的循環鏈。

台灣玩具圖書館協會將小型布偶送往流浪中途之家，成為狗狗的「紓壓陪伴」。影像提供／台灣珠式浪浪中途協會

絨毛娃娃會依據大小分類，並依序放進滾筒洗衣機，讓清洗過程重量平均，避免棉花吸水後造成布偶撕裂。洗完的娃娃會經過一週陰乾，確保棉花內芯乾燥，最後幫玩偶蒸氣殺菌，套袋送出，確保乾淨清潔。

庇護工場清洗絨毛娃娃，提升再利用率。

洗淨後的娃娃，也會再用蒸氣殺菌。

但心路基金會專員余崇維提到，二手娃娃的循環並不容易，第一是絨毛娃娃往往剪掉了安全標籤，使幼兒園等單位因法規疑慮無法接收；第二是清洗成本過高，娃娃專業清洗的費用高於購買一隻新娃娃的價格，在經濟模式上並不划算，因此，最關鍵的方式還是必須要從源頭減量。

回歸「愛物惜物」的初衷

對於「重感情」的主人，玩偶維修也成為另一種選擇。台中一家經營 20 年的布偶醫院，不鼓勵「丟棄換新」，而是透過縫補線條、回填棉花、甚至為老舊娃娃製作專屬衣服，來延長它們的使用壽命。

台中一家經營 20 年的布偶醫院，透過修復替娃娃延續生命。

創辦人陳加恩分享，這裡有許多玩偶都是10至20年的老布偶，對主人而言，都有很濃厚的回憶與情感，即使修復費用能買兩隻新娃娃，許多主人仍堅持維修，「因為對他而言，這就是陪伴他睡覺的那一隻，不可取代。」

陳加恩觀察，送來布偶醫院維修的娃娃，不分新舊貴賤，只有愛與珍惜，才能讓生命延續。當絨毛娃娃的生產越來越「生產線化」，甚至像「快時尚」一樣被頻繁斷捨離時，則該重新思考消費模式。

陳加恩表示會送來修補的布偶都跟主人有深厚情感，即使修復費可買新的狗娃娃，主人仍會多次帶來修補。

玩具圖書館協會與心路基金會也指出，目前這些清洗完畢的二手娃娃，除了長照機構和緊急安置單位有少量需求之外，更多的布偶會送往親子教育課程，供家長和孩子認領，省思娃娃的回收問題。

推動二手玩具回收再利用的「玩具窩」，透過親子教育課程，讓家長與孩子一起省思娃娃回收問題。

老師引導孩子學習認領二手娃娃，並許下「會愛惜它一輩子」的承諾，正是希望從源頭減量，讓填充娃娃不再只是消耗品，謹慎地選擇、用心地對待，這些曾給予人們溫暖的布偶，才能繼續寫下新故事。(延伸閱讀：修復溫柔｜用修理取代丟棄 延長物品使用壽命)

謝承恩 張光宗 葉鎮中 / 採訪報導