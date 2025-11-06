搶救子宮外孕內出血！臺北醫院啟動「無縫接力」救回母體

藥師操作化療藥品調劑(模擬照)。（衛生福利部臺北醫院提供／吳嘉億新北傳真）

衛生福利部臺北醫院在今年中秋連假時，臨時接獲因腹痛被診所緊急轉送至急診的33歲范姓孕婦，經醫師評估為子宮外孕合併內出血，若不即時處置，恐有生命危險；最後在醫師與藥師的無縫接力合作下，成功脫離險境，院方今（6）日特別提到，范女回診追蹤時語氣明顯輕鬆許多，分享目前努力調養身體，盼望有朝一日能再次迎接新生命到來。

臺北醫院婦產科醫師曹國桃表示，胚胎著床於輸卵管內，若隨著生長擠壓器官導致內出血，便需透過手術或藥物治療，終止妊娠，確保母體安全並保住子宮與未來的生育希望；該案經過評估條件，判斷需使用特殊藥物Methotrexate（MTX）。

曹國桃接著說，此類藥物具細胞毒素，需在特殊安全防護設施中，並由受過專業化療調劑訓練的藥師操作，而當時正值中秋連假，但藥品不能有一點馬虎；因此藥劑科便啟動緊急支援機制，調派人力及聯繫藥師到院協助藥品設定、處方支援等，順利調配藥品並直送急診。

藥師陳裕仁回憶當時說到，「那不是一瓶藥，而是一個生命在等，只想著怎麼讓藥物最快送到病人手中。」藥師詹政佑則也補充說，能在關鍵時刻發揮專業，一起守護生命，所有辛苦都值得。院方也激勵指出，這場跨科的緊急任務，是急診、婦產科、藥劑科的無縫接力，藥師在背後默默扛起關鍵責任，是不可或缺的重要一份子。

