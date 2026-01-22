搶救客家幣 雙北請命納適用

行政院長卓榮泰22日指示全力推動文化幣、客家幣、運動幣。圖為去年文化部長李遠（左）和運動部長李洋一同宣傳。（本報資料照片）

青春動滋券、客家幣領取率偏低，各部會祭新規定與優惠刺激民眾領取，行政院長卓榮泰22日也在行政院會中指示，全力推動文化幣、客家幣、運動幣。台北市副市長林奕華、新北市副市長朱惕之不約而同在行政院會發言，要求擴大客家幣使用範圍。運動部長李洋表示，會限制買裝備的額度，並鼓勵民眾看比賽與運動；客委會主委古秀妃則說，會研議擴大適用範圍與年齡。

青春動滋券近幾年領取率僅5成，去年更是下跌至23％，運動部今年將青年動滋券轉型為「運動幣」，並擴大對象為所有年滿16歲以上國民，盼改善問題。李洋表示，青春動滋券在民國112至114年領用率確實不高，今年使用範圍新增「添裝備」並設定200元使用上限。

李洋指出，過往使用確實過於集中添裝備，希望大家也可以去比賽現場感受運動魅力，或做運動讓身體更健康。他透露，台北市目前已提出與運動幣合作的可能性，運動部也預期與其他部會聯合加碼政策宣導。

客家幣領取率也低，古秀妃指出，114年客家幣領取率40％以上，到今年6月底都還能使用，未來會研議擴大店家與區域適用範圍，年齡層也將擴大，牽涉總預算尚未審議，仍在研議。

林奕華說，她已第2次代表北市客家鄉親及店家向行政院長請命，希望將北市甚至雙北具有特色客家店家都納入。據客委會民國110年全國客家人口調查，北市客家人口占全市總人口17.4％、約45.4萬人，將近全國客家人口466.9萬人的十分之一，總人數比全台任一原鄉客家縣市更多。北市客委會願與中央合作，共同推薦具有客家特色優質店家，讓非客家鄉親、甚至外國觀光客都能認識客家之美。

朱惕之指出，新北市客家文化園區位於三峽，客庄創生基地也在三峽五寮里，許多新北客家特色商店卻無法使用客家幣，政院應將新北納入可消費縣巿，不僅能照顧到雙北地區客家族群，亦能讓客家幣達到最大效益。