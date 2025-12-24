搶救少子化危機！朝野搶幫孩子存「第一桶金」

針對台灣少子化問題，朝野政黨不約而同提出兒童理財政策。在野黨方面推出「台灣未來帳戶」，協助12歲以下孩童累積人生第一桶金。至於，民進黨立委郭國文則提出「轉大人ETF」方案，建議政府與家長共同出資，讓孩童成年後獲得超過100萬元的可運用資金。

解決少子化問題，朝野各推草案幫孩子存第一桶金（示意圖／免費圖庫pixabay）

由在野推動的「國民帳戶」，政府為每位12歲以下孩童帳戶先存5萬元，每年再存入1萬元，至孩子成長到12歲止，投資成長型ETF，等到18歲才可提領使用，詳細規劃細節，藍白兩黨的黨主席25日上午將會召開記者會說明。

至於「轉大人ETF」方案，郭國文表示，依據台股過去18年的加權股價報酬指數年化報酬率約10%估算，如果在孩童1歲至10歲期間，家長與政府每個月各出1200元，並開始長期投資，估算孩童18歲時，可獲得超過100萬元的可運用資金。

郭國文表示，假設一年有10萬名新生兒，政府補助1歲至10歲年齡層，每年預算額度約144億元，並不會造成財政沉重負擔，況且這是投資未來國力與勞動力。

藍綠白搶推孩童投資帳戶（製表／報系資料照）

郭國文說明，衛福部自民國106年起推動兒童及少年未來教育與發展帳戶，藉由政府與經濟弱勢家庭共同存款，為兒少設立個人帳戶，這項原本針對低收入戶、中低收入戶兒童，以及長期安置失依兒少設計的資產累積制度，應該擴大至所有未成年孩童身上。而受邀出席記者會的國發會社會發展處副處長賴韻琳說，這是很好的構思，會把立委的意見提供給權責部會，包括衛生福利部、金管會、財政部、主計總處，並從整體政策角度、財政資源周延研議。

