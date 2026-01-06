搶救少子化 藍白拚「台灣未來帳戶」周五立院付委

國民黨團宣布，藍白推出的台灣未來帳戶政策，將送立法院會付委。 圖：黃建豪/攝

[Newtalk新聞] 面對少子化問題嚴重加劇，由國民黨與民眾黨共同宣布推出的「台灣未來帳戶」政策，計畫讓未滿12歲的中華民國國民，都由政府協助開立專戶，由政府挹注5萬元的啟動基金，並每年補充挹注1萬元，在18歲成年以後可於就學、創業、購屋貸款等特定用途。國民黨立法院黨團今（6日）召開記者會，宣布相關草案條文將於這周五的立法院會付委。

國民黨團書記長羅智強表示，在民進黨執政下，從2020年開始，台灣出生人數每年都低於死亡人數，正式進入到「生不如死」的少子化階段，甚至是全球倒數第一名的低出生率。面對這樣急迫的國安危機，民進黨口號滿天，但看不到任何對策，因此，國民黨與民眾黨共同提出挽救少子化的政策，也就是台灣未來帳戶的法案。

廣告 廣告

國民黨立委牛煦庭說明，台灣未來帳戶的相關條例草案，這個禮拜五就要在立法院付委審查，草案的框架下，由政府進行第一波挹注，任何2013 年9月2日起，未滿12歲的中華民國國民都會開立專戶，由政府挹注5萬元的啟動基金，並每年補充挹注1萬元，他們也鼓勵家長儲蓄與企業加碼，大家共同提撥讓帳戶水位增加，這樣基金會用以投資國內各項優質ETF，讓資產穩健成長，也建立未來世代提早有健康理財觀念，為了確保資源真的留給孩子，也有限制相關用途，包含就學貸款、就業訓練輔導、創業、購屋、租屋等青年出社會的必要開支，就能動用未來帳戶的資金。

國民黨立委羅廷瑋表示，少子化的原因就是薪資成長追不上生活成本，以及房價、租金壓力過重，扶養下一代變成家庭要單獨承擔的高風險選擇，在這樣的情況下，單靠補助和短期措施，很難真正讓年輕人放下心，因此他們要呼籲政府照顧下一代、年輕人，搶救真正的國安危機。

羅廷瑋說明，他們提出的台灣未來帳戶，這是一項投資下一代，分攤長期風險的制度設計，由政府幫12歲以下孩子設計專屬帳戶，先存入5萬元，之後每年提撥1萬元交由專責基金，長期穩定投資，即使家長沒有額外提撥，孩子在18歲成年時也能累積一筆可觀的啟動資源，這筆錢留給孩子第一個重要的階段，18歲以下是不能動用後，成年後也只能用在就學、職業訓練、創業或首次購屋的自備款，幫助孩子踏入社會時，至少有一個基本的起跑點。

羅廷瑋表示，他自己也是「三明治」世代，上有老、下有小，「0到6歲國家養」真的夠嗎？台灣未來帳戶不可能單獨解決少子化，但國民黨很清楚對孩子、對未來的態度，他們對照顧年輕世代的態度，年輕人願意承擔家庭的責任，國家就應該做他們的後盾，他們真的要拜託執政黨。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….

挺柯藥師稱蔡正元「不必掏空自己公司」律師諷：跟小草學法律 離犯罪就不遠了