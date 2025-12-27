搶救少子化 陳琬惠認同「台灣未來帳戶」概念

民眾黨徵召宜蘭縣長參選人陳琬惠表示，這幾天看到社群在討論縣內醫院嬰兒室新生兒數偏低。民進黨政府過去九年面對「少子女化」，這個國安等級的危機，花了史無前例四四八四億的鉅額預算，唯一成效就是讓台灣生育率慘跌至全球墊底。搶救少子化國安危機的政策，陳琬惠強調，她很認同藍白共同提出的「台灣未來帳戶」概念。

陳琬惠表示，在台灣，願意生孩子的爸媽，真的很辛苦。從懷孕開始擔心產檢、醫療，接著是坐月子、托嬰、保母費、學費、房貸、生活費等等，很多時候不是不想生，而是不敢生、不知道撐不撐得下去。陳琬惠指出，搶救少子化國安危機的政策，陳琬惠表示，她很認同藍白共同提出的「台灣未來帳戶」概念。讓政府在孩子出生後，就替他存下一筆屬於「未來」的種子基金，慢慢累積，等孩子長大成人時，能用在求學、創業、成家，成為人生起步時的一份後盾。

這不是一次性的補貼，而是一個告訴父母的承諾︱「你不是一個人撐，國家會陪你一起走。」她知道，一個政策不可能解決所有育兒的辛苦，但如果我們連「替孩子準備未來」都不願意開始，那少子化只會越來越嚴重，地方只會越來越沉重。陪伴支持年輕世代，照顧孩子，其實就是在照顧我們的未來。