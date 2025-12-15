搶救憲法法庭 高市議會南方問政聯盟開設電子連署站

（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）立法院財劃法修法惹議，高雄市議會多名議員組成的南方問政聯盟，今天宣布即起啟動「電子連署站」行動，邀市民持自然人憑證到各議員服務處完成電子連署，攜手「搶救憲法法庭」。

由民進黨高雄市議員簡煥宗、何權峰、湯詠瑜、張勝富、郭建盟、邱俊憲、陳慧文、黃文志、黃彥毓及無黨籍市議員張博洋等人組成的「南方問政聯盟」，今天透過新聞稿宣布，即日起共同啟動「電子連署站」行動。

南方問政聯盟表示，為守護高雄發展、維護民主憲政體制正常運作，議長康裕成與聯盟成員服務處邀市民攜帶自然人憑證（IC卡）前往各服務處完成電子連署，攜手「搶救憲法法庭」。

聯盟表示，立法院於11月14日三讀通過財劃法部分條文後，行政院及財政部已公開提出「窒礙難行」及對國家整體財政影響的疑慮；此類重大修法，一旦涉及合憲爭議，應回到憲政制度核心，由憲法法庭進行審視與裁決。

聯盟強調，為守護台灣民主憲政健全運作，也為確保高雄重大建設與城市發展不被不確定性綁架，呼籲市民踴躍前往各服務處參與連署，共同推動相關條文修正，讓憲法法庭恢復正常運作。

聯盟呼籲，高雄要進步、要照顧民生、要持續前進，最基本前提就是穩健的地方財政與健全憲政機制；聯盟呼籲市民一起透過電子連署守住制度底線，該被檢視的修法爭議就應立即檢視，該被修正的憲政條文就應儘速修正。

民間團體「人民作主志工團」針對立法院去年三讀修正通過的憲法訴訟法、選舉罷免法共提出4案公投。憲訴法公投，訴求廢止憲法法庭法官人數限制，連署期限自今年7月底至明年1月底，這是史上首次採電子連署的公投案，截至12月8日已破6萬人連署。（編輯：陳仁華）1141215