搶救成功！台南車站第2月台確定保留 新站打造「都市大客廳」新舊共存

台南車站第一、二月台都將保留下來。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南車站新站暨鐵路地下化工程預計今年底第1階段通車啟用，備受文化界與鐵道迷關注的台南車站舊站古蹟保存議題也出現關鍵進展。鐵道局證實，原引發爭議的第2月台南段確定保留下來，將重新規劃設計，象徵台南車站重要歷史空間「搶救成功」。

台南車站第1月台為國定古蹟，原即保留不拆除；第2月台曾規劃下沉式廣場以南部分拆除，僅保留以北結構，並將棚架異地重組，引發文化界強烈反彈。文史界人士指出，此舉不僅違背文化部於2020年文資審議會「除下沉廣場開口處外，其餘應保留再利用」決議，也恐使不同時期列車長度所對應的月台尺度脈絡消失，連1936年更新站時期、全台首座月台地下道也將無法保存，後果難以回復。

在文化界疾呼下，文化部文資審議會去年12月決議保留第2月台。鐵道局南工分局今(30)日表示，待正式公文到位後，將重新調整設計，第2月台棚架構件拆除後原地復舊，保留約72公尺、11個跨距空間，作為候車及多功能使用場域，並規劃於原有軌道展示車廂，讓鐵道歷史融入日常生活。

鐵道局指出，配合鐵路地下化，長年被鐵道切割的市區空間將重新縫合，車站地面層將以延續古蹟天際線的「漂浮大屋頂」，打造通透開放的「都市大客廳」，兼具轉乘、通行與市民交流功能。透過自然採光、下沉廣場與輕量化空橋，旅客可近距離欣賞古蹟建築細節與經典大時鐘，展現老車站與新工程共存的新風貌。

第一月台通往第二月台的地下道也將保留，見證台南鐵道歷史。(記者洪瑞琴攝)

