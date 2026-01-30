搶救成功！ 黨產條例三讀救國團將從附隨組織排除

立法院議場。（本報資料照片）

立法院會30日三讀「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第四條及第三十四條條文修正草案」。增訂附隨組織定義，「曾隸屬於國家者，不在此限」。讓曾隸屬於國防部的救國團，成功擺脫附隨組織之名。

藍委游顥最初提案，除了將隸屬於國家者排除於附隨組織外，更加嚴附隨組織的認定，過去只要「業務」、「財務」或「人事」擇一具體事證，即被認定為附隨組織，改為必須同時具備。

不過此修法引起綠營批評，這樣除了救國團外，婦聯會也可能被認定為非附隨組織。民眾黨也不支持，因此國民黨與民眾黨討論後，決定將範圍限縮在救國團。

今日院會進行二、三讀，游顥發言時指出，今天是重要時刻，公益不能等，相信大家都看到，不當黨產會假轉型之名行政治清算之實，過去民進黨的民代也曾參加過救國團，許多人都想支持救國團，為什麼救國團要被走向抄家滅祖之徒？藍白要還救國團公道。民眾黨立委張啓楷也說，救國團在疫情時提供場地，幫助全民度過難關。

綠委范雲則批評，國民黨提案修法，這是修法干預司法，用逕付二讀方式，不敢在委員會討論。

最終經過表決，藍白成功闖關，以60票贊成戰勝民進黨48票反對，韓國瑜全案敲槌三讀。

三讀條文明定，附隨組織指獨立存在而由政黨實質控制其人事、財務或業務經營之法人、團體或機構；曾由政黨實質控制其人事、財務或業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離政黨實質控制之法人、團體或機構。但曾隸屬於國家者，不在此限。

另也明定，本條例自公布日施行。

本條例修正條文溯自本條例公布施行之日起適用。

