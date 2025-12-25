搶救房市！北京購房政策再鬆綁 放寬非京籍家庭購屋限制

大陸為搶救房市再出招！北京市政府於24日發布房地產政策優化調整通知，全面放寬非京籍家庭的購房限制。

北京市政府於24日發布房地產政策優化調整通知。 （示意圖／翻攝《央視新聞》）

依據新規定，非京籍家庭在五環內購房的社保或個稅年限由3年降至2年，五環外則降至1年。同時，二孩及以上的多子女家庭獲准在五環內加購1套住房，京籍家庭最高可買3套。此外，銀行房貸利率將不再區分首套與二套；二套房公積金貸款最低自備款比例也調降至25%。

《新華社》報導，北京市住房城鄉建設委、北京市發展改革委、人民銀行北京市分行及北京住房公積金管理中心等4部門，於24日聯合印發《關於進一步優化調整本市房地產相關政策的通知》。通知核心內容針對住房限購進行精準調整，此舉被視為北京市落實中央經濟工作會議精神、著力穩定房地產市場的重要舉措。

通知提出，為更好滿足居民剛性住房需求和多樣化改善性住房需求，進一步優化調整住房限購政策。一是放寬非京籍家庭購房條件。將非京籍家庭購買五環內商品住房的社保或個稅繳納年限，由現行的「3年」調減為「2年」；購買五環外商品住房的，由現行的「2年」調減為「1年」。二是支持多子女家庭住房需求。二孩及以上的多子女家庭，可在五環內多購買一套商品住房，即：京籍多子女家庭，可在五環內購買3套商品住房；在京連續2年繳納社保或個稅的非京籍多子女家庭，可在五環內購買2套商品住房。

通知明確，進一步優化個人住房信貸政策，銀行業金融機構根據北京地區市場利率定價自律機制要求和本機構經營狀況、客戶風險狀況等因素，在利率定價機制安排方面不再區分首套住房和二套住房，合理確定每筆商業性個人住房貸款的具體利率水平。

北京全面放寬非京籍家庭的購房限制。 （資料照／《新華社》）

通知還提出，加大公積金支持住房消費力度，調整二套住房公積金貸款最低首付比例，對借款申請人（含共同申請人）使用公積金個人住房貸款購買二套住房的，最低首付款比例由不低於30%調整為不低於25%。

此外，為進一步優化營商環境，提升房地產投資效率，調整招拍掛拿地的房地產開發項目立項方式，由北京市區分級核准調整為區級備案。

所有新規定自2025年12月24日起正式施行。這套組合拳政策從限購、信貸、公積金到行政審批全方位出手，預期將為北京房市注入新動能。

