搶救最後一棵耶誕樹 《聖誕五告讚！》暖心故事獲好評
記者許瑞麟報導／動畫電影《聖誕五告讚！》上周末舉行特映，吸引上百位藝文愛好者、親子網紅與家庭觀眾欣賞，氣氛歡樂溫馨，宛如提前歡度耶誕節。
本片由德、法聯合製作，內容匯集五個風格各異的動畫故事，每個故事都充滿溫馨與奇思妙想。其中倍受好評的「第三讚：搶救最後一棵聖誕樹」，劇情描述耶誕節快來了，迷糊的媽媽卻一直在玩手機，忘記要去買耶誕樹。小女孩一直催促媽媽，母女倆於是走進雪花紛飛的森林裡，卻發現沒有耶誕樹了。沒有耶誕樹該怎麼慶祝耶誕節？小女孩終於找到了這個冬天裡的最後一棵耶誕樹，並意外結識了新朋友。
「第三讚」由俄、法籍女導演歐蕾希雅舒基娜（Olesya Shchukina）繪製及編導，她自法國炮提葉動畫學校畢業後，一直在巴黎從事兒童插畫與動畫短片的創作。除曾以動畫紀錄片《拉達，伊凡的妹妹》榮獲德國萊比錫紀錄片影展觀眾票選獎，更曾參與製作入圍奧斯卡最佳動畫的《酷瓜人生》。有趣的是，她還是臉書Facebook、Google和巴黎「喬治之家」甜點店等知名品牌的插畫與動畫設計師。
除了「第三讚：搶救最後一棵聖誕樹」外，《聖誕五告讚！》還匯集了「第一讚：聖誕老人的破冰之旅」、「第二讚：小雞人生第一個聖誕」、「第四讚：拯救狸貓的聖誕驚喜」及「第五讚：動物們的狂歡時節」共五個精彩故事。電影將於12月19日在台上映。
