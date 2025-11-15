搶救橋頭糖廠 居民籲保留綠地

高雄橋頭區新市鎮第三期開發案爭議延燒，15日上午森林城市協會召開座談會，現場有居民等50人參與，並輪番表述意見。（紀爰攝）

高雄橋頭新市鎮第三期開發案爭議延燒，15日上午森林城市協會再度召開座談會，並邀集居民輪番表述意見；居民們說，國土署草案規畫從橋頭糖廠中間開闢新路，等於毀掉百年歷史，盼地方與中央協調保留綠地；環團提出建議，除保留綠地外，也能成立森林遊樂園區，串聯未來捷運紫線，發展綠色觀光；國土署回應，持續蒐集地方意見，並將召開公聽會。

昨近50人參與「搶救橋頭糖廠百頃防洪森林」座談會，現場居民們踴躍發表意見；岡山社區大學創校校長、文史研究專家張哲男指出，台灣糖業第1座廠就在橋頭區，至今已逾百年歷史，現在為了做道路拓寬，在橋頭糖廠中間開闢新路，不僅破壞生態也破壞園區的完整性，呼籲橋頭人要站出來，捍衛經典文化。

有居民指出，早期橋頭區被稱為「水流庄」，因地勢低窪又緊鄰典寶溪，只要下大雨就會淹水，成為在地居民的惡夢，現在若要開發，甚至把橋頭糖廠現有的綠地改為道路，將會嚴重影響該處滯洪功能，盼市府單位能與中央積極溝通，再次評估可行性。

高雄森林城市協會理事長莊傑任表示，近期協會連續舉辦座談會，是希望在地居民能更深入了解橋頭新市鎮第三期開發案內容，並提出相關意見與看法，也希望市府等單位能聽見大家心聲。

莊傑任也建議，未來橋頭糖廠可成立森林遊樂園區，藉此保留防洪森林，幫居民減災；交通部分，建議可微調捷運紫線，改經楠梓清豐里，並確保典寶溪在土庫能多1座橋，直通經武路與橋頭科學園區，帶動人流。

根據國土署公開資料顯示，橋頭新市鎮第三期開發案今年5月辦過3場公開展覽說明會，目前公布的是草案計畫，整體尚未定案，還保留討論空間，對於地方居民與環團建議，都發局指出，將會蒐集各界民意提報給中央；國土署則回應，持續與地方溝通協調，未來還會再召開公聽會。