搶救民調大作戰 川普白宮演說聚焦經濟

法新社報導，美國總統川普(Donald Trump)17日將發表全國演說，在他因為對經濟問題的處理而支持率下滑之際，闡述讓美國「比以往更加強大」的計畫。

川普在重返白宮第一年即將結束時發表演說，正值共和黨人憂心，對生活成本感到忿怒的選民會在2026年11月的期中選舉，用選票來懲罰他們。

川普告訴記者說，「今晚的訊息是我們承接了一個爛攤子，我們已經做的很好了，我們將會持續下去，而且我們的國家很快將比以往任何時候都來的強大」。

川普是在出席一場莊嚴儀式、悼念在敘利亞喪生的2名美軍士兵和1名美國平民的遺體返國後，發表了這番談話。

在第二任期之初祭出一連串強硬的保護主義和民族主義政策之後，共和黨籍的川普預料將會預告他的2026年政策。

白宮新聞秘書李威特(Karoline Leavitt)16日表示，川普的演說將聚焦在他的「歷史性成就」，包括處理通膨與遏制移民。川普將通膨問題歸咎於他的前任─民主黨籍的拜登總統(Joe Biden)。此外，川普也將談論他「在未來3年持續向美國人民落實承諾」的規劃。

億萬富豪川普是美國史上最高齡的民選總統，他誇耀美國處於一個新的「黃金年代」，最近還自評經濟成績是「A++++」，怒斥他所謂的民主黨人搞出來的「負擔能力騙局」。

讓美國再度負擔得起

但民調顯示，美國選民對從汽油到食品雜貨、幾乎所有東西的高物價日益不滿，專家表示，這有部分原因是川普對貿易夥伴祭出關稅所助長的。

根據17日公布的一項美國公共電視網(PBS News)/全國公共電台(NPR)/馬瑞斯特輿論研究所(Marist)民調，川普對經濟議題處理的支持率跌至新低，有57%的美國人不認同，受訪者並對生活成本表示憂心。

民調公司「輿觀」(YouGov)16日公布的民調則指出，有52%的美國人認為，川普任內的經濟越來越糟。

川普甚至因為專注於烏克蘭與加薩的和平協議、以及對委內瑞拉的緊張情勢，而非國內議題，而遭到他的「讓美國再次偉大」(MAGA)運動內部批評。

但跡象顯示，川普團隊最近數週已經有所警覺，因為攸關國會控制權的明年期中選舉已經逼近。

共和黨已經輸掉11月的紐約市長、以及維吉尼亞州與紐澤西州州長選舉；而在同時，民主黨則在共和黨過去的安全區─田納西州逐漸拉近差距。

川普目前正在多跑場子，要在國內宣傳他的經濟政策。

他上週在賓州承諾，要「讓美國再次負擔得起」(make America affordable again)，並將於19日在北卡羅來納州舉行另一場競選式的集會。

美國副總統范斯(JD Vance)16日則在搖擺州賓州的演說中，呼籲選民要有耐心。「他們知道羅馬不是一天造成的」。范斯在放眼2028年的總統大選之際，正快速成為這項議題的川普代言人。

在浮華世界(Vanity Fair)16日公布的文章中，川普的白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)表示，川普的計畫安排主要將會「更多地談論國內經濟，而少說些有關沙烏地阿拉伯的事」。(編輯:王志心)