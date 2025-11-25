搶救活化石 極危物種古巴雀鱔

瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約，24號在烏茲別克撒馬爾罕登場，預計將就加強鯊魚保育、有限度開放犀牛角販售，以及限制鰻魚貿易等議題進行表決。而在古巴，有一種存活超過1億4千年的古巴雀鱔，自2020年，就被IUCN紅色名錄列為極危物種，科學家正在努力進行復育及野放，希望這種「活化石」能繼續見證下一個千禧年。

寬而短的吻部，全身覆蓋著堅硬的菱形鱗片，就像披著一身盔甲的古代戰士。

生物學家 烏爾塔多：「古巴雀鱔是古巴特有物種，是古巴魚類中的瑰寶，這種生物已存在，超過1.5億到1.4億年，但目前受到許多威脅，正面臨極度瀕危的風險。」

因為過度開發、棲息地喪失以及外來物種入侵，「活化石」古巴雀鱔，自2020年，就被IUCN紅色名錄列為極危物種。在加勒比海最大的溼地 薩帕塔沼澤深處，科學家們正在努力搶救生機。

生物學家 烏爾塔多：「我們嘗試了不同的方法，來誘導雌魚產卵，研究牠們一年中的產卵時間，理想的產卵溫度，以及判斷雌性是否成熟，是否準備產卵的特徵，最終取得了成功，每年我們都能順利讓這些動物繁殖。」

研究團隊將野外捕獲的成魚帶回保育中心，評估健康狀況，再挑選個體加入繁殖族群。當幼魚長到約鉛筆大小後，就會被帶回紅樹林水域野放。

保育區管理員 阿布瑞：「等到野放的個體順利繁殖，就能在這些水域中，建立起豐富種群。」

同一時間，瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約（CITES）會議，在烏茲別克的撒馬爾罕揭開了序幕。

《瀕危野生動植物種國際貿易公約》秘書長 伊格羅：「我們的議程涵蓋了龐大層面，120份文件 350項決定，以及超過250個物種。」

本屆最具爭議的提案，包括加強對 亞洲常見食材 鰻魚的保護，禁止更多鯊魚貿易，以及允許部分國家販售政府庫存的象牙與犀牛角。希望從古巴的遠古魚類、海洋中的鯊魚、到森林裡的象群，都能不受侵擾，在原本的棲地中，持續繁衍生息。

