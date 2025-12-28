搶救海中玫瑰 花蓮復育硨磲貝

花蓮縣豐濱鄉石梯坪海域硨磲貝在地守護隊長陳杰敏手拿野生小硨磲貝，說明今年成立復育試驗基地展開野生小貝復育試驗，明年將以人工方式養殖幼貝擴大復育規模。（羅亦晽攝）

花蓮縣豐濱鄉石梯坪海域是「海中玫瑰」硨磲貝棲地之一，近年卻因觀光壓力及人為過度採捕面臨瀕危，截至去年底調查僅剩100多顆，比在地港口部落人數還少。經族人提出在地守護計畫，今年成立復育試驗基地展開野生小貝復育試驗，明年也將在水產試驗所協助下以人工養殖幼貝，希望能擴大復育規模，打造「海中玫瑰公園」，保護海洋物種、延續文化責任。

石梯坪海域硨磲貝在地守護隊長陳杰敏8年前在潛水過程中發現硨磲貝，回家查資料才發現數量近年因觀光壓力與人為過度採捕瀕危，萌生保育想法，4年前在海洋保育署鼓勵下，提出在地守護計畫。

廣告 廣告

陳杰敏指出，部落3年前啟動計畫第1階段行動，監測調查石梯坪海域硨磲貝種類與數量，發現以諾亞硨磲9成占最多、其次為長硨磲與鱗硨磲，截至去年統計總數量約124顆，不過去年風災影響，有些遭漂流木打上岸後無法生存，推測海域裡目前存活數量應低於100顆，比部落人口900人還少！

陳杰敏與團隊今年趁計畫第2階段復育試驗，在石梯坪成立復育基地，將30顆生長在危險區域的野生小貝移植至安全水域，觀察存活與生長情況，明年也預計在水試所協助下以人工方式養殖幼貝，擴大復育規模。

陳杰敏坦言，硨磲貝生長速度雖慢，但在環境不受威脅的地方生存，平均壽命可達30年以上，目前保育工作最大挑戰除天氣外，還有人為因素，9月移植成功的5顆野生小貝遭人盜採，對團隊是沉重打擊，也凸顯社區守護的重要，部落會持續守護沿岸硨磲貝，朝推動「海中玫瑰公園」構想，讓石梯坪成為結合保育、教育與永續觀光的典範。