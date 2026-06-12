搶救溪北邊緣化 新營糖鐵線規畫復駛

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

行政院長卓榮泰（左二）與台南市立委陳亭妃（左三）12日一起視察新營糖廠土地。（程炳璋攝）

行政院長卓榮泰（右一）與台南市立委陳亭妃（右二）12日在新營糖廠聽取簡報。（程炳璋攝）

行政院長卓榮泰12日到新營糖廠聽取溪北糖鐵地方創生計畫，除將藉舊糖鐵線的五分車復駛，串聯15.75公里的沿線聚落，更要在29公頃的新營糖廠內畫設商業娛樂區，吸引號稱「農業界迪士尼樂園」的德國廠商加入招商。卓聽取簡報後，強調1座城市不能只有科技業，還要發展在地傳統特色，承諾中央先支應1500萬元的規畫費。

台糖五分車曾見證嘉南平原近百年的產業發展軌跡，其中新營到鹽水段路線，更是台灣首條客貨兩用糖業鐵道營業線，沿線串聯多座糖廠與聚落，帶動地方商業、市街與人口聚集，塑造溪北地區的產業文化地景。

廣告 廣告

台南市經發局評估，路線完整且串聯岸內、新營與烏樹林3大糖業文化場域，可連接鹽水車站、南紙社區卸鹽台、天鵝湖、菁寮老街等重要節點，具備發展自行車廊道條件。

一旦糖鐵復駛，經發局認為可串聯在地農業、文化資產、生態景觀、影視場景與青年返鄉能量，帶動溪北地區經濟與人口回流。

已有百年歷史的新營糖廠民國92年轉型休閒觀光為主的鐵道文化園區。全區面積29.95公頃，有98％為台糖土地，其餘零星國有地與台鐵用地，屬於乙種工業區。

因多數土地閒置20多年，台南市政府與台糖合作，將辦理都市計畫變更，利用土地發展糖業文化專用區與產業文化專用區，後者並要引入高強度的商業活動，包括商業複合區與商業娛樂核心區，9月辦理招商說明會。

台糖公司為此，洽詢多家潛在廠商，包括曾打造號稱「農業界迪士尼」草莓主題樂園的德國Karls廠商與在台中月眉糖廠打造「欣向町森活園區」的台灣士丹隸生技公司，吸引業者參加招商計畫。

卓榮泰認為台南不能只發展科技業，卻掩蓋傳統地方特色，既然新營有在地產業特色，應加強發展，否則對歷史難以交代。並以均衡台灣先均衡台南為目標，承諾中央先支應1500萬元規畫費。

【看原文連結】