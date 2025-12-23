搶救瀕危動物 北市大湖國小策劃主題書展

臺北市大湖國小即日起到12月29日推出《SOS！瀕危動物大救援》主題書展

學生透過閱讀，思考自己的選擇如何影響地球，一起為環境永續而努力

臺北市大湖國小即日起到12月29日推出《SOS！瀕危動物大救援》主題書展，以「國際教育結合閱讀與生態行動」為策展核心，融合環境教育、永續發展目標（SDGs）與多元閱讀體驗，打造一座跨越五大洲、連結閱讀與行動的國際教育學習場域。

大湖國小表示，書展現場最引人注目的，是位在圖書館中央、約有半間教室大的「擱淺鯨鯊」大型裝置，孩子們駐足圍觀，有人抬頭仰望鯨鯊的體型，有人蹲下細看斑點細節，也有人翻閱書籍，試圖找出與眼前裝置相關的動物知識，這件象徵海洋生態危機的藝術裝置，成功成為孩子進入議題閱讀的第一道入口。在國際走廊展區則展示世界地圖、瀕危動物介紹與相關書籍，孩子在移動動線中自然閱讀、討論，逐步建立全球視野與生態意識。

大湖國小指出，書展內容涵蓋主題閱讀、動物翻翻板、故事宣講、保育短片觀賞、保育宣誓、行動留言牆，以及班級限定的「送小動物回家」活動，透過遊戲化設計引導自主探索與深度閱讀。書展期間開放班級導覽，並在下課開放學生自由進場，形塑全天候的閱讀與行動學習環境。

大湖國小表示，書展不只是一項活動，更是一場將閱讀、國際理解與環境關懷緊密結合的教育實踐。希望學生透過閱讀，看見世界的樣子，也能進一步思考自己的選擇如何影響地球，一起為環境永續而努力。