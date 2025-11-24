搶救無效！台中男「幼兒園前昏迷衝撞女子」送醫不治

台中市昨（24日）晚間發生驚悚事件，有位男子正要去某幼兒園接小朋友時，車開到一半突然整個人昏迷，導致車輛失控撞倒幼兒園前一位也要接小孩的女子，男子送醫搶救後仍宣告不治。

台中北區一間幼兒園前面發生嚴重車禍。（圖／翻攝畫面）

據第二分局的調查，這起發生在太原六街上的突發事件，死者經查是67歲簡姓男子，昨天晚間6點11分接獲車禍通報，旋即派員警會同救護人員趕往，抵達時醫護人員檢傷，發現坐在駕駛座上的簡男已經沒有呼吸心跳，緊急送醫搶救後仍是回天乏術。

而警方當下也查出，簡男當時車上還載著林姓妻子，夫妻倆正要去位於太原六街上的某幼兒園接小朋友，但簡男車開到一半突然昏倒，才會釀成車子失控衝撞，而當下停在該幼兒園門口，也要等著接小朋友的45歲女機車騎士慘遭撞倒，身上多處擦挫傷，所幸意識仍清楚，送林新醫院救治後沒有大礙，警方已將全案報請台中地檢署的檢察官跟法醫，要相驗釐清簡男的確切死因。

