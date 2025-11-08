搶救營收！美速食品牌要關200-350間「業績不佳」門市
美國速食連鎖品牌溫蒂漢堡（Wendy's） 宣布，未來將在全美關閉約200至350家門市，作為公司營運轉型與提升整體獲利的計畫之一。此次關店規模佔全美約6000家門市的「中個位數百分比」，從今年開始陸續進行，預計延續至2026年。
代理執行長Ken Cook表示，被關閉的門市多為 長期表現不佳、拖累公司營運績效的店點，透過汰弱留強，能讓加盟主有更多資金與資源投入剩餘門市，提升營運效率。Wendy's 去年已因相同原因關閉140家店，顯示關店策略正在持續進行。
Wendy's近期財報顯示，美國同店營收衰退4.7%，相較之下，麥當勞、漢堡王及Shake Shack等競爭對手都因促銷活動及行銷策略帶動成長，使Wendy's在速食市場競爭中更顯弱勢。
儘管整體營收不理想，但 Wendy's表示，新推出的雞柳條產品「Tendys」銷售表現超乎預期，有些門市甚至在宣傳前就賣到缺貨。Cook表示，此產品是公司重新搶占雞肉產品市場的重要起點，期盼能藉由新品帶動品牌重新成長。
