搶救玉山「天空公寓」影片曝！塔塔加900歲大鐵杉腐朽展生機

玉山塔塔加園區900歲樹齡大鐵杉，不僅是園區地標，上頭還有多元附生植物，被稱作「天空公寓」，由於老樹出現腐朽情況，園區展開搶救治療行動。(記者劉濱銓攝)

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山塔塔加樹齡900歲的重要地標大鐵杉，樹上承載許多苔蘚、蕨類、種子等植物，又被稱作「天空公寓」，近年因樹勢衰弱，心材腐朽超過50％，園區為此展開搶救，經過2年灌藥治療，老樹已長出新枝葉再現生機，樹勢不再惡化，未來將繼續治療監測，盼能健康自然老化。

玉山國家公園管理處表示，2023年園區人員、志工發現大鐵杉枝條生長不平均，樹基也有腐朽情況，便委請台大實驗林管理處樹醫團隊會診，調查發現老樹樹木中心腐朽已超過樹體50％，加上樹根早期恐因道路鋪設受過傷，以致樹根有病菌，造成樹勢衰退。

2024年開始灌藥減少病菌，同時加強補充營養液，並修剪老樹下垂枝，減輕樹木負擔，讓營養能集中在重要部位，同時修剪靠路側的枝條，避免枯枝掉落造成遊客受傷。

玉管處說，經過2年治療，今年老樹側枝再長新的枝葉，衰敗惡化獲得控制，樹勢逐漸恢復，由於塔塔加大鐵杉位在攀登玉山前的必經之地，不僅是園區地標，也是山友、遊客的集體記憶，老樹上更有多元豐富的附生植物，為延續這座「天空公寓」生命，未來將繼續治療，讓老樹能往好的方向發展與自然老化。

