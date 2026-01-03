搶救生育率 中國課徵避孕用品13%增值稅

路透社報導，中國政府從1日起取消實施超過30年的保險套與器材的免稅政策，將比對一般商品，對相關避孕用品課徵13%增值稅。

由於1980年代起、長達將近40年的「一胎化」政策，中國人口持續負成長，總人口數在2022至2024年已經連續3年下降。根據統計數據，2022年全年人口減少約85萬人、2023年再減少約208萬人，到了2024年約下降139萬人。

從2017年開始，中國生育率更開始逐年下滑，2023年出生人口僅902萬人，出生率6.39‰創歷史新低。到了2024年，中國出生人口954萬、生育率6.77‰，才終結連續7年下降的生育率。

廣告 廣告

為了鼓勵生育與減緩人口減少的趨勢，中國政府開始祭出一系列「催生」措施。如2015年全面開放「二孩」政策，2021年進一步解開生育限制實行「三孩」政策。

近年來中國政府更鼓勵大專院校開設「愛情課」，試圖正面描繪婚姻、愛情與家庭價值等，取代過往提倡「晚婚晚育好」的課本內容；去（2025）年推出育兒補貼並減免個人所得稅，對3歲以下嬰幼兒每年發放人民幣3600元（約新台幣1.5萬元）。

不過路透社也指出，受到育兒與教育成本高昂，以及高失業率、經濟前景不明等因素影響，許多中國年輕人對結婚生子感到卻步。

更多公視新聞網報導

中國明年起對避孕用品課稅13% 學者憂性傳染病增加

中國2024年均溫10.92℃ 連續2年打破最熱紀錄

爆紅「微短劇」內容有爭議 中國祭新規範加強管制

