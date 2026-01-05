搶救生育率！雲林縣第三胎生育補助加碼至10萬

全國新生兒人數持續下探，去年更跌破11萬人，少子化已成為影響國家發展的重要課題，雲林縣政府今(5)日召開「孩子是寶、三胎最好」生育政策記者會，宣布自即日起，符合資格的家庭，第三胎生育補助金額將提高至新台幣10萬元，縣府表示，盼透過加碼補助，鼓勵已育有兩名子女的家庭迎接第三胎，以因應少子化與人口結構失衡問題。

雲林縣政府指出，凡父母任一方於生產前設籍雲林縣滿八個月，且新生兒出生後完成雲林戶籍登記者，第三胎即可申請10萬元生育獎勵金，第一胎、第二胎補助則維持各3萬元，並加贈新生兒尿布禮盒，作為迎接新生命的祝福。

縣長張麗善表示，縣府過去推動「萬寶龍計畫」，截至去年底已迎來1萬1,401名新生兒，累計投入約7億2,000萬元生育相關經費，然而，從胎次結構來看，第一胎約占54.7%、第二胎32.6%，第三胎僅9.1%，第四胎更降至2.5%，顯示多胎家庭比例仍有提升空間，縣府希望透過「第三胎加碼至10萬元」政策，提高第三胎生育意願，逐步拉近與第二胎的生育比例，改善人口世代更替結構，張麗善也呼籲適齡民眾及早規劃人生與家庭，縣府將持續在制度與資源上提供支持。

社會處長林文志補充說明，中央政府自今年起已將每胎生育補助提高至最高10萬元，不論是否參加勞保、農保、軍公教或國民年金皆可申請，雲林縣針對第三胎加碼的補助，與中央補助不互斥，符合條件的家庭可同時請領中央與地方補助，林文志指出，若第三胎生育比例提升至10%，估計可為縣內增加約400名新生兒；若達12%至15%，新生兒人數可望增加至600名，對地方人口結構將帶來正向影響。

除生育補助外，縣府也同步強化托育量能，目前縣內已有準公共托嬰中心15家（可收托677名幼兒）、公設民營托嬰中心8家（可收托222名幼兒），合計23家、可收托899名幼兒，未來將再新建11間公設民營托嬰中心，預計增加386名收托名額，整體托育量能可提升至1,285名幼兒。此外，縣府也推動居家托育媒合服務，包括「托育媒合一點通LINE@」平台及居家托育人員獎勵計畫，提供家長更多元的托育選擇。縣府強調，將持續從生育、托育到教養多面向著手，打造友善育兒環境，與家庭共同面對少子化挑戰。