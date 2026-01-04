搶救畫面曝光！琉球籍漁船外海無動力…海巡「雲林艦」急衝東沙島

社會中心／洪正達報導

雲林艦在東沙島外海拖帶失去動力的漁船。（圖／海巡署提供）

就在去年12月31日中午，一艘琉球籍漁船於東沙島南南東方約101浬海域發生絞網，致失去動力。海巡署接獲通報後，立即指派艦隊分署南部地區機動海巡隊4000噸級雲林艦前往救援。

海巡署指出，31日當晚8點左右許，雲林艦抵達「明」船位置，確認船上5名人員均安，然現場海象因東北季風增強、達7至8級陣風10級、浪高約3至4公尺，在此惡劣海象下，漁船失去動力隨時均可能發生意外。為維護我國籍漁船及人員安全，不及等待其他友船前往救援，雲林艦即依標準作業程序展開拖帶救援作業，於惡劣天候狀況下幾經努力，終將怒濤中的救命䌫繩帶上「明」船，日夜守護，緩慢而穩定航返台灣。

廣告 廣告

歷經連續五日夜於驚濤駭浪中克服萬難的拖帶作業，4日清晨，雲林艦在小琉球西南近海將「明」船交接與「國大168號」漁船拖帶進東港漁港，順利完成此次遠距、惡浪、長時間的艱難救難任務。

海巡署強調，面對突發海上事故，海巡人員始終秉持「時間即生命、速度即希望」原則，不分晝夜、無畏風浪，守護海上作業漁民安全。籲請民眾如於海上遇有緊急狀況，立即撥打 118 海巡報案專線，海巡人員將即時提供協助。

更多三立新聞網報導

17歲少女籌錢10萬賠償被害人 竟瞞家人下海接客還被層層播削

離奇車禍！屏東7旬嬤騎車失控「土地公廟撞歪」當場遭夾困慘死

事發1年半一場空…暴躁男感情糾紛潑漆引火 無辜婦求償千萬僅獲賠96萬

救援畫面曝光！高雄情侶「卡峭壁受困」警消直衝柴山驚險吊掛

