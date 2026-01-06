搶救突發性耳聾 桃園醫院：黃金期結合高壓氧助提升聽力恢復率





突發性耳聾常在毫無預警的情況下發生，患者於短短 72 小時內便可能出現至少 30 分貝的急性聽力喪失，感覺耳朵像突然被堵住般，伴隨耳鳴、悶脹不適，甚至同時出現眩暈、噁心與嘔吐。近年此類患者有逐漸增加趨勢，病因多與壓力、病毒感染或其他尚未明確的因素相關，往往讓人措手不及，也容易因延誤就醫而影響後續恢復。

衛生福利部桃園醫院副院長兼高壓氧中心主任鄭明德提醒，突發性耳聾是急症，能否及早治療，常是影響預後的關鍵。標準治療以全身或局部類固醇為主，並搭配腦循環改善劑、中醫針灸及高壓氧治療等輔助方式，其中高壓氧因可提升內耳缺血部位的氧氣量、減輕水腫，近年在臨床上被廣泛運用。

鄭明德說明，高壓氧治療是在加壓艙內吸入 100% 純氧，將壓力提升至 1.5 至 2.5 個大氣壓，使血漿中可溶解的氧氣大幅增加。內耳是人體中高度耗氧的組織，當血流不足、細胞迅速受損時，高壓氧能有效提高局部氧分壓、抑制發炎並減少水腫，協助受損神經細胞修復，降低永久性聽力損失風險。

他強調，高壓氧並非特效藥，但若能在「黃金時間」內與類固醇並用，特別是在中重度突發性耳聾患者身上，常能明顯提升聽力恢復率。臨床上會依個案狀況與風險評估，在充分告知病情與不確定性的前提下，與患者共同討論最佳治療策略。

鄭明德補充，多數研究指出，自症狀出現的14天內開始治療效果最佳，若能在 72 小時內介入，完全恢復的可能性更高。常見療程為每日一次、每次 60 至 90 分鐘，壓力多設定在 2.0 至 2.5 ATA，整體療程約 10 至 20 次，並會依聽力變化彈性調整。

桃園醫院高壓氧中心護理師江敏秀也提醒，突發性耳聾是一場與時間競速的疾病，常讓民眾誤以為只是耳塞、感冒或熬夜後的不適，因而延遲治療。高壓氧並非萬能，但在早期診斷、積極介入的治療策略中扮演重要角色，能協助改善內耳微循環、提高氧氣供應，為患者爭取更多恢復的可能。江敏秀呼籲，一旦出現突如其來的耳悶、耳鳴或瞬間聽力下降，務必盡速就醫，不要錯過最關鍵的治療時機。



