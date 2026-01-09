搶救腦中風 2.68億獎勵跨院聯防

健保署為幫助主動脈剝離、腦中風病人在黃金期內被救回，當醫院無法自行處理時，越早將病人轉出，獎勵越高。（本報資料照片）

近來低溫，中風病患增加，冬季是心血管疾病好發季節，健保署爭取2.68億，自元旦起推動「區域聯防-提升急重症照護品質計畫」。為幫助主動脈剝離、腦中風病人在黃金期內被救回，當醫院無法自行處理時，越早將病人轉出，獎勵越高。接受轉入的醫院，也可獲9萬、3.5萬點獎勵，打破「單兵作戰」的搶救模式。

健保署主任祕書劉林義表示，急性主動脈剝離病人若沒有及時治療，每小時將增加1％死亡率，約半數在送醫24小時內死亡、71％在2個月內死亡，而腦血管疾病平均每年約1萬多人死亡。

根據健保署計畫，醫院收治主動脈剝離、腦中風病人，可得3000點管理費。若為24小時急性缺血性腦中風的病人，醫院可得3000點整合治療評估費，須分配至少8成給執行的醫療人員。

為鼓勵跨院合作，若無法自行處理，2小時內將主動脈剝離病人轉出，可獲2萬點獎勵，2～4小時內轉出則可獲1萬點獎勵。而腦中風的病人，1小時內轉出可得2萬點獎勵，1～2小時內1.5萬點，2～4小時則獎勵1萬點。接受主動脈剝離病人轉入的醫院，可得9萬點獎勵，腦中風則是3.5萬點。若醫院自行收治，未轉院，也可分別得到5萬、2.5萬點。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，健保署透過階梯式獎勵，以重金激勵中小型醫院加速轉診，也打破院與院之間的藩籬，從單兵作戰走向區域聯防。這項計畫不是只看收治數量，還設定幾個指標，包含總死亡率、手術死亡率、發病後90天的失能評估，引導醫界提升品質，不只救活，更要救好。

然而，由於這項計畫的給付採浮動點值，且每點不超過1元，洪子仁擔心，一旦個案數增多，點值可能被稀釋，影響長期參與的意願。如有機會1點1元，更能鼓勵醫院緊密合作。

醫改會執行長林雅惠指出，這項計畫最早在民國113年第3季推動，在高屏、中區成效不錯，便進一步擴大。主動脈剝離、腦中風的病人容易因交通距離錯失搶救機會，若欠缺區域聯防機制，更可能淪為人球。對健保署的計畫，醫改會表示肯定，至於急重症人力不足的老問題，仍需要系統性解方來處理。