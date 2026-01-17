搶救腦中風 AI輔助降風險

新光醫療科技展健康達人講座，新光醫院癌症防治中心主任張鴻俊（左）主講「精準篩檢 防癌大作戰」，現場民眾互動熱烈。（劉宗龍攝）

新光醫院中風中心主任連立明與民眾分享「以智能輔助腦中風次級預防」。（劉宗龍攝）

新光醫院整形外科醫師蔡可威演講「傷口照護新世代：科技如何幫助我們更快痊癒」。（劉宗龍攝）

腦血管疾病長年位居國人十大死因第4名，每年台灣近42萬人因腦中風就醫。醫師指出，健保擴大給付血栓溶解、取栓手術治療，腦中風標準化死亡率持續下降，呼籲未來導入腦中風個案管理，並以AI輔助追蹤心律不整等危險因子，降低復發及失能風險。

2025台灣醫療科技展12月4日至7日於南港展覽館舉行，新光醫院7日舉辦健康達人講座，邀請新光醫院中風中心主任連立明、癌症防治中心主任張鴻俊、整形外科醫師蔡可威、營養科營養師莊子瑩進行專題演講。

連立明說明，腦中風風險因子包括高血壓、肥胖、糖尿病、空氣汙染、抽菸等，台灣以缺血性中風占8成最多，雖然死亡率僅1成，但中風一個月後失能率逾6成，造成半癱瘓、認知障礙、憂鬱等，後續衍生長照支出一年恐破百萬元。

避免再中風預防勝治療

腦中風講求「及時治療」，急性缺血性中風病人到達急診後，需在黃金時間內啟動急性中風處置流程。連立明指出，健保署2023年擴大給付靜脈血栓溶解劑時效至4.5小時，每年可多拯救400個家庭；動脈取栓術給付也延長至24小時，每年增加800人受惠。

不過，個案出院一年內，再中風比例約14％，連立明呼籲，「不要讓中風防治成為慢性病品質改善的缺口」，應導入出院個案管理師，針對膽固醇、三高、糖尿病等危險因子進行控制，有機會讓再中風機率下降9％；同時藉由智能軟體追蹤心律不整、體重等資料，即時分析、監測，減少復發機率。

連立明提醒，預防勝於治療，平時應透過控制血壓、血糖、血脂、按醫囑服用抗血栓藥、戒菸、預防心房顫動、規律運動、減重等，防止腦中風發生或復發。

至於長年位居十大死因之首的癌症，國健署最新統計，112年共13.8萬人罹癌，相當於每3分48秒就有一人罹癌，較前一年快轉14秒。張鴻俊表示，早期癌症存活率高，並非不可治疾病，民眾應「跨出第一步」及早篩檢，早期發現甚至減少癌症發生。

以大腸癌為例，近年出現年輕化趨勢，高危險因子包括肥胖、缺乏運動、抽菸飲酒、攝取過多加工肉品等。張鴻俊說，許多病人做大腸鏡檢查發現腸道息肉，若早期發現，在良性腫瘤時切除，就能避免後續息肉病變產生大腸癌。

衛福部2025年也擴大子宮頸癌、乳癌、大腸癌、肺癌、口腔癌等5癌篩檢年齡資格，今年更將擴大第6癌「胃癌」篩檢。張鴻俊呼籲符合公費篩檢資格者及早篩檢，也可依個人生活型態額外進行自費健檢，及早發現與治療。

另外，蔡可威以「傷口照護新科技」進行演講，過去傷口照顧多以「殺菌」為首要考量，現在多利用對身體組織傷害小的物質抗菌，未來則展望組織分子，以灌洗負壓系統、震波傷口治療、藍光傷口治療、電漿傷口治療等新科技，結合多種類治療，促進傷口癒合，兼具低侵入性、方便、疼痛少等優點，能與現行標準治療相輔相成。

鼓勵蔬食及低碳飲食

最後，莊子瑩分享「穀粒永續：高纖結合在地食材」，台灣飲食趨勢轉向高碳飲食，高碳排食物銷售總量增加近2成，並以牛肉成長5成最高，鼓勵國人多蔬食、低碳飲食；同時我國單日廚餘量高達6100噸，一年浪費的食物足以供應所有低收入戶長達20年，應避免剩食、減少廚餘，達到永續飲食。