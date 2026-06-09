搶救護理人力缺口 彰基攜手亮宇油封720萬元培育原民及弱勢護理生
為協助解決護理人力短缺問題，彰化基督教醫院與亮宇油封企業股份有限公司攜手推動護理人才培育計畫。亮宇油封捐贈100萬元設立獎助學金，彰基則加碼投入620萬元，共同提供長榮大學護理系學生就學補助，鼓勵原住民及弱勢家庭子女投入護理工作，畢業後加入彰基體系服務。
彰基總院長陳穆寬表示，護理人員是醫療照護體系的重要支柱，解決護理荒是醫療機構的重要責任。此次透過企業公益資源與醫院共同投入設立獎助學金，不僅能減輕弱勢學生經濟負擔，更是對台灣護理人才永續發展的重要投資。
亮宇油封董事長陳春甘表示，自己成長過程曾歷經家境困苦，深知弱勢學生求學不易，因此長期投入公益與獎助學金計畫。此次與彰基合作，正是希望結合企業與醫療機構力量，幫助更多有志從事護理工作的學生安心完成學業，未來將所獲得的幫助轉化為照顧病人、服務社會的力量。
這項獎助學金以長榮大學護理系學生為對象，優先提供原住民學生、中低收入戶、特殊境遇家庭及經學校認定的清寒弱勢學生申請。每學年預計補助12名學生，每人每年可獲得15萬元獎助學金，其中亮宇油封提供2萬元生活補助，彰基提供13萬元學雜費補助，讓學生在四年求學期間能獲得穩定支持。
彰基指出，四年預計共同投入720萬元培育護理人才，形成「企業公益、醫院培育、學生受益、社會共好」的正向循環。透過企業每投入1元，即帶動彰基投入6.5元人才培育經費，不僅落實教育平權，也為醫療體系培養更多優秀護理人力。
彰基表示，護理教育除了專業技能培養，更重視關懷生命、服務社會的精神。未來將持續結合學校、企業與醫療機構資源，推動多元人才培育方案，協助更多青年順利完成學業，投入臨床照護工作，為醫療服務注入新血。
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