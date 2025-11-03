搶救車市40萬銷量防線！10月銷售回溫 搭普發萬元話題忙造市

從今年前10個月累積銷量來看，僅中華車異軍突起，表現較去年同期勇猛。

今年車市自9月起重返月銷量3萬輛水位，10月銷量持續回溫至3.45萬輛，呈現年、月增率雙增，若將今（2025）年第4季視為回補業績的季度，業者認為，10月成績算過關，接下來2個月銷售表現能維持力道、小幅增溫就能保住40萬輛防線。

10月車市銷量年增率3.9%、月增率7.1%，呈現雙指標正成長，從各品牌月銷量成長力道來看，TOYOTA、HONDA、HYUNDAI最爭氣，成長幅度位居品牌廠前三名。

以10月銷售熱門車款，對照去（2024）年銷售前10名，Tesla與MG雙雙跌出榜單，MITSUBISHI與HONDA則各增加一款車，旗下皆有2款車型站上榜單，可見熱門車款銷售排行小有洗牌。

再從今年前10個月累積銷量來看，僅有中華車異軍突起，受惠於新車上市加持，累計銷量20,435輛，較去年同期成長24.5%，其他汽車品牌累計銷量都較去年同期衰退，顯見對等關稅議題下，各車廠有種「覆巢之下無完卵」的無力感。

「要翻盤除了要靠自己爭氣外，也祈禱接下來兩個月的車業與經濟政策不會有重大變化影響買氣。」業者小心說道。

本（11）月民生消費大事莫屬普發現金1萬，各通路無不摩拳擦掌要分杯羹，對於車業來說，1萬元不算補貼太多，但至少創造話題引導消費者前來。

以和泰車來說，便推出「政府普發一萬，TOYOTA有禮」活動，即日起至 至今年12月31日，民眾至TOYOTA全台服務據點進行保養、維修或板噴，即享免費6大類安全檢查，讓車主出行更開心、用車更安心。

