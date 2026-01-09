搶救辛柏毅！範圍擴大至台東卑南溪 海巡4艦16艇出動

花蓮搜救隊海巡派出雙艇持續聯合搜索。（圖／東森新聞）





空軍花蓮基地一架編號6700的F-16戰機，自6日晚間於例行訓練任務中失聯後，針對上尉飛官辛柏毅的搜救行動今日（9日）進入第4天。

儘管失事地點初步研判於花蓮縣豐濱鄉東方約10海浬處，但考量海象惡劣且海潮向南流動，搜救部隊已於前天起將範圍向南延伸。今日一早，搜救能量更擴大至台東卑南溪出海口往南搜尋，不放棄任何尋獲機會。

海巡4艦16艇全力搜尋 風力高達9級、浪高3公尺

根據海巡署截至今日上午9時的最新統計，搜救能量已累計派遣4艦16艇次，並動員岸際132車296人進行全面搜索。目前各海巡艦艇持續於事故海域配合國軍單位作業。

廣告 廣告

然而搜救環境極為艱巨，現場海象紀錄顯示風力達6至7級、陣風高達9級，浪高則維持在3公尺左右，對海上目視搜尋及小艇作業構成嚴峻挑戰。

海潮南移搜救區域調整 國軍無人機與陸軍東指部馳援

因應風浪與海流持續往南，國軍搜救部隊已由花蓮豐濱沿海，逐步往台東長濱鄉及成功鎮沿岸推進。陸軍東指部每日固定出動40名人力，配合岸巡官兵沿著岸際進行徒步搜索。

此外，花防部亦於磯崎海岸出動戰術型無人機進行空中拍攝，針對近岸及岸際死角進行偵巡與影像記錄，試圖在海洋死角中尋找蛛絲馬跡。

軍方表示，目前搜尋範圍已全面涵蓋花蓮與台東沿岸及海域。雖然辛柏毅上尉失聯已超過60小時，但搜救行動仍維持高強度進行。目前空、海、陸三方單位緊密配合，在兼顧人員安全的前提下，全力應對惡劣海象，希望能早日尋獲飛官辛柏毅上尉，將其平安帶回。

更多東森新聞報導

飛官辛柏毅失聯20小時 愛妻花蓮基地見父母痛哭

找到了！落海男成冰冷遺體 身分曝光是「港都傳奇」

漁民巡視漁網卻失聯！弟急出門找人 已陳屍消波塊

