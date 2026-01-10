搶救辛柏毅！F-16飛官失聯 軍民聯手與時間賽跑

在地漁民配合通報海上情況，協助搜救行動。（圖／漁民提供）





空軍飛官辛柏毅上尉於花蓮基地一架編號6700的F-16戰機，於1月6日晚間執行例行訓練任務時，疑似在花蓮豐濱鄉東方約10海浬處跳傘後失聯。軍方目前已啟動大規模搜救行動，在地漁民也配合通報海上情況，持續尋找辛柏毅的下落。

回顧事發現場

辛柏毅於1月6日晚間駕駛單座F-16AM進行夜間訓練，18時17分從花蓮空軍基地起飛，返場時透過無線電通報空中失散、高度狂掉，接著於19時28分30秒左右，在1分鐘內連呼3次「跳傘」，接著雷達光點消失，日前軍方仍持續展開搜救行動，盼望他能早日平安歸來。

軍方目前啟動大規模搜救行動。（圖／漁民提供）

搜救行動持續擴大 漁民加入協助通報

隨著搜救範圍持續擴大，軍方也派遣多艘搜救船隻及直升機搜尋事故海域，同時沿岸進行地面搜救。部分在地漁民也配合通報海上情況，協助搜救行動。國軍除了海上派遣船隻在磯崎沿海海域持續搜尋外，更有官兵在鹽寮海邊沿岸仔細搜索每個角落，力圖找到飛官蹤跡。

部分在地漁民也配合通報海上情況，協助搜救行動。（圖／漁民提供）

