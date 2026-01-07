搶救辛柏毅！F-16V失事向南搜尋 連環照明彈亮遍海面
〔記者劉人瑋／台東報導〕花蓮空軍基地F-16V單座戰機(機號6700)6日晚間7時29分執行夜航訓練時於花蓮縣豐濱鄉東面10浬失聯，上尉飛官辛柏毅雖呼叫「跳傘、跳傘、跳傘」，但沒有得到信標機的訊號。如今根據機器判讀及系統推測可能往南漂流，海巡艦艇今晚也不停施放照明彈，一路找到台東北方近海，希望能有好消息。
台東縣長濱鄉到成功鎮、東河鄉的小馬部落，今晚從6時到8時許都能看到海面天際陸續亮起閃光彈，其時，海巡艦艇、空勤直昇機也不停於海空作業，台東市區民眾也發文「怎麼直昇機從昨晚就一直飛」。
就空軍今記者會所言，失事當時辛柏毅也有呼叫：「高度下掉」，但在僅僅12秒後，戰機的光點就消失於花蓮基地南面31浬，還沒有事證可以證明飛行員確實有執行跳傘的動作。
事發後，海巡署第九(花蓮)巡防區和第十(台東)巡防區，派遣線上艦艇前往救援，蘇澳海巡隊、花蓮海巡隊及台東海巡隊，也增派100噸艇前往救援。當下也派遣黑鷹直升機於豐濱海面搜救，C-130投放照明彈。但今晚則是搜索區域南移。
相關人員表示，目前都以國防部、花蓮為主，台東則是支援搜尋，在沒有信標機訊號狀況下，只能據儀器判讀海流有往南趨勢，因此海空搜索搭配照明彈才會在台東北方持續作業。
辛柏毅家人「哭到瘋掉」 發文淚求「拜託你撐住並回家好嗎」
失聯飛官辛柏毅剛從芬蘭度完蜜月 與上士妻子均服役花蓮基地
失聯飛官去年5月結婚剛度蜜月 軍方︰忙於演訓沒空請婚假
遇F-16夜航「殺手」空間迷向！ 空軍隊長哽咽：辛柏毅該做的都做了
