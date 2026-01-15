搶救農民 惠豐里免費發高麗菜 高市所同步宣導交通安全

【記者 王雯玲／高雄 報導】公路局高雄市區監理所位於楠梓區惠豐里，該里張翼麟里長體恤農民近日寒冷，導致高麗菜盛產滯銷，許多農民血本無歸，加上近期交通部推動駕照管理三政策，對里民權益影響甚大，特別於產地購買高麗菜500顆，並邀請高雄市區監理所至會場說明駕照管理新的政策方向及施政細節，現場一戶一顆發放高麗菜給來參與高齡換照說明的里民朋友。

活動當日，高雄市區監理所所長親自向里民宣導「高齡駕駛換照新制」等即將實施的重要政策，並提供現場即時政策諮詢服務，也準備精美宣導品發放，吸引眾多里民踴躍參與，現場氣氛相當熱絡。

高雄市區監理所表示，為了滿足高齡者外出行的需求及減輕交通支出負擔，交通部公路局針對70歲以上繳回駕照之高齡者，於今年開始提供補助TPASS乘車優惠回饋，於繳回駕照完成登錄註記次日起算2年，使用敬老卡搭乘公共運輸回饋50%，每月金額最高1500元，適用範圍包含公路客運、國道客運、市區公車、台鐵、捷運、輕軌、公共自行車、渡輪及計程車。每月乘車回饋金將於次月25日開放領取，長者可持各縣市核發的敬老卡或社福卡至4大超商由店員協助領取，發卡單位為悠遊卡者，可至台北捷運各站悠遊卡加值機領取，領取方式與重陽禮金等回饋相同，補助期間為明年起完成登錄註記次日起算2年。

高雄市區監理所與里辦公處共同合作，不僅協助農民，也能深入社區推動交通安全宣導。由於新政策即將上路，藉由此次活動向里民說明相關規定與實施細節，並即時回應民眾疑問，實際落實深入社區，成為在地里民最值得信賴的交通安全夥伴。（圖／記者王雯玲翻攝）