搶救通霄百年樟樹，苗栗縣首度「外科手術」移除組織。(記者蔡政珉攝)

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮福興里武術中小學旁的大伯公祠(土地公廟)生長一棵已經超過100年老樟樹，更是苗栗縣政府所列管受保護樹木之一。不過，苗栗縣議員陳品安、通霄鎮長張可欣之前接獲地方反映，指出老樟樹已經「病懨懨」，樹皮、樹枝不少部位已經乾枯。經林業試驗所專家勘查老樟樹染上木纖孔菌，苗栗縣政府也首度針對老樟樹染上此病進行「外科手術」，移除組織期盼能讓老樟樹恢復生命力。

苗栗縣政府農業處林務自然保育科表示，經林業試驗所專家勘查得知老樟樹感染木纖孔菌，造成老樟樹基部根系、樹皮大多壞死，無法輸送養分，僅剩少部分未感染範圍仍有功能，使得老樟樹樹皮、樹枝無法獲得養分漸漸枯萎。

縣府林務自然保育科表示，由於該棵老樟樹為苗栗縣104棵列管受保護樹木之一，委託團隊先以外科手術清除老樟樹受感染壞死組織形成組隔層，並塗佈藥劑保護避免病菌續侵蝕健康樹皮，並以5株樟樹苗靠接樹體誘導新生根系，若誘導根系效果佳可刺激長出新根系，也是縣內針對老樟樹染上此病菌首例「手術」。

陳品安說，該棵樟樹為陪伴不少居民長大，民眾說前往祭拜伯公避不了與樟樹「相遇」，除了自然生態意義，更是地方重要歷史記憶。

