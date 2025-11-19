54歲黃姓男老師在帶領學生晨跑後突然倒地，陷入OHCA狀態！所幸全校師生合力CPR及AED電擊，成功將他從鬼門關前救回。醫師提醒，天冷要多穿衣服，也要留意自身身體狀況，避免憾事發生。

搶救關鍵20分鐘！男師天冷跑完步「直挺挺倒下」 全校救一人。(圖／TVBS)

近日全台氣溫驟降，彰化芬園國小一名54歲黃姓男老師在帶領學生晨間跑步活動後突然倒地，陷入OHCA（到院前心跳停止）狀態。所幸在學生迅速通知校護、使用AED及全校師生合力實施CPR的緊急救援下，成功將黃老師從鬼門關前救回。經送醫後，黃老師已接受心導管手術，裝入3支支架，目前在加護病房觀察中，生命徵象穩定，意識清楚。

54歲師跑步猝倒 全校總動員救。(圖／TVBS)

這起事件發生在18日早上8點多，當時黃老師帶著班上學生到操場跑步運動。根據目擊者描述，黃老師原本跟著學生在操場上奔馳數圈，之後改為走路，接著在籃球框下與學生聊天時，突然手插腰，直挺挺向後倒下。學生們發現老師已無呼吸，立即採取行動，有人衝去找校護拿AED，有人叫救護車，還有人協助進行CPR，全校總動員展開救援。

芬園國小校護老師關采倢表示，救護車大約20分鐘後才抵達，這段時間心理壓力非常大，但她只想著要救回同事。經過校內緊急救援，黃老師在救護車抵達前已恢復呼吸心跳。專業人員認為，黃老師可能是因為天氣變冷而穿著不夠保暖，導致在運動時身體突然出現狀況。

彰化老師晨操突昏倒！學生急拿AED「接力CPR」救回一命。(圖／TVBS)

黃老師的太太對學校師生的即時協助表達深深感謝，她表示丈夫現在意識清楚，生命徵象也穩定，並已及時接受心導管手術，放入支架。彰基急診部主任李宗翰指出，黃老師經過AED電擊急救後，昏迷指數為9分，醫院立即啟動心導管團隊進行救治。

值得注意的是，在彰化地區18日就有3件75歲以上長者疑似因氣溫驟降而身體不適，失去生命徵象的案例。醫療專家提醒民眾，天氣轉冷時要注意保暖，多穿衣服，同時也要留意自身身體狀況，多一份警覺可避免憾事發生。

