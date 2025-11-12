（圖／本報系資料照）

賴清德總統11月11接受媒體聯訪時表示，「非常期待韓國瑜院長能夠站出來維護國會的尊嚴，也維護台灣人民言論自由，應該要率領跨黨派委員來聲援沈伯洋委員，否則的話，今天是民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人」。中共通緝沈伯洋，沈伯洋不急，急死皇帝？

沈伯洋被重慶公安局發布通緝，他自己宣稱「台灣人沒在怕」，所以任何人出手幫忙可能都會被怪「雞婆」。民進黨認為沈伯洋不只是國民，也是國會議員，所以立法院長韓國瑜理應聲援。同樣邏輯，沈伯洋是立委，也是國民，身為中華民國最有權力的賴總統，如果無能為力搶救黑熊大兵，韓院長沒有公權力又能如何？

川普1.0中共曾經制裁美國參議員盧比歐等6位參眾議員，美國國會議員也沒在怕，川普2.0盧比歐滿血回歸擔任國務卿，去不了中國大陸，有何影響，有看見美國總統喊話參眾兩院議長幫幫忙嗎？這說明，哭是沒用的，國會議員有出息，就會有尊嚴。

至於賴總統說「今天是民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人」，這邏輯也很奇怪，一向堅持主張「九二共識、反台獨」的國民黨立委，去大陸從不擔心回不了台灣，賴總統為何不檢討為何中共獨獨制裁沈伯洋，反倒擔心其他112位立委安危？

賴總統行事果然魯莽，沈伯洋可能不感激、朝野立委可能不領情，有請韓國瑜出馬聲援又有欠考慮，不過，韓院長倒是可以順勢邀請跨黨派立委，進行兩岸最高民意機構的交流，轉達賴總統聲援沈伯洋之意，相信中共人大主席趙樂際為了中華民族偉大復興，不會拒絕對等有尊嚴的「韓趙會」，但為了避免被扣上「雞婆」，沈伯洋還是準備修一份悔過書為好。（作者為資深媒體人）