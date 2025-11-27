搶救！ 香港宏福苑大火 死亡人數升至75人

香港集合住宅宏福苑大火，搜救人員通宵進行搶救，截至週四晚間10點為止，死亡人數已增加到75人，香港特別行政區行政長官李家超也召開記者會，宣布火勢已全部控制住，而面對上千人無家可歸，李家超則表示已開設緊急庇護中心。

香港集合住宅宏福苑大火，搜救人員通宵進行搶救。（圖／TVBS）

搜救人員通宵進行救援工作，並立刻幫獲救的民眾戴上氧氣罩，許多傷患不停被救出，但同時搜救人員也陸續發現遺體。消防處副處長黃嘉榮：「我們派出小隊前往6樓以上樓層，只是他們要抵抗高溫，一層一層小心翼翼地上去；另外，每個單位我們都會破門入內，進行徹底搜索，期盼救出傷者，我們到現在都沒放棄過。」

TVBS特派記者莊鎧毓：「可以看到現在雲梯車還持續在灌水當中，而且就在我們旁邊、鏡頭還沒看到的地方後面，有非常多的消防人員正在整裝待發，一班一班輪番來上陣。」香港集合住宅宏福苑大火，香港特別行政區行政長官李家超週四傍晚也召開記者會。香港特別行政區行政長官李家超：「到目前為止，大埔宏福苑全部7座大廈的火勢基本上是全部控制住了；到週四傍晚目前為止，大火造成55人死亡，在火勢逐步受控的情況之下，消防人員已經成功救出55人。」

香港特別行政區行政長官李家超週四傍晚也召開記者會。（圖／TVBS）

面對上千人無家可歸，香港特別行政區行政長官李家超除了開設緊急庇護中心，也正物色青年旅館等臨時住所。香港特別行政區行政長官李家超：「到目前為止，我們已經開放9個庇護中心，目前有超過500名居民正在使用。」這場香港近60年最嚴重火災，直到晚間9點為止，死亡人數已增加到65人，搜救人員持續努力，就盼可以救出更多寶貴生命。

