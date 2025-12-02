搶救! 84歲老翁"公車上不慎摔倒" 一度失去呼吸心跳

中部中心／黃毓倫、蔡枘埏 台中報導

台中一名84歲潘姓男子，上午十點多，在公車上摔倒，一度沒有呼吸心跳，轉院到童綜合搶救，恢復生命跡象，昏迷指數三分。警方初步調查，事發當時，公車駕駛正踩煞車，緩慢降速，要靠站停車，而乘客也按鈴，準備起身下車，疑似因為煞車作用力，加上座椅與地面有高低差，重心不穩倒在車上。

高齡84歲潘姓男子，倒在公車後車門旁邊，無法自行起身，公車駕駛見狀，立刻報案求救，消防人員抵達現場接觸到病患時，潘姓男子已經沒有呼吸心跳。

目擊民眾：「人倒在座椅的後面，跟後門上車的那個扶手中間，一個婦人家站在旁邊，看到他好像都沒動，司機就跟救護車的人說，要不要先急救。」

救護人員初步急救後，將潘姓男子送往東勢農民醫院搶救，但病患情況不太樂觀，緊接著又轉院到梧棲童綜合醫院。





童綜合醫院急診部主任魏智偉：「目前是有看到，耳後有一個外傷的情形，不過我們的檢查，還是有看到急性肺水腫的狀況，到底是內科的原因，還是外科的原因，造成患者目前的狀況，還有待進一步的釐清。」

潘姓男子一度命危，經醫院搶救，昏迷指數三，在加護病房插管治療觀察。警方初步調查，這起事故發生在上午十點多，當時206公車行經台中市東勢區豐勢路，減速靠站，乘客疑似因為煞車時重心不穩摔倒昏迷。





東勢交通分隊隊員許凱棋：「於豐勢路22號對面，公車停靠站緩慢降速，造成乘客潘男30年次起身時，不慎摔倒受傷就醫。」

豐原客運業務課長王振宇：「我們看那個行車紀錄器的話，他應該是沒有急煞啦，就是慢慢地煞車煞車，煞車到那前面，剛好到最後那個煞停的，那一剎那有一個制動力，然後剛好那個老先生，他剛好一隻腳在（座位）下方，一隻腳在上方，可能那時候重心不穩。」

客運業者出面說明，當時老先生就坐在後車門旁邊，煞車時疑似因為座椅跟地面有高低差，沒站穩，摔倒時又撞到扶桿，倒地昏迷。整起事件肇事責任，還有待警方進一步調查釐清，呼籲民眾搭公車下車時，最好等公車停妥再移動！





