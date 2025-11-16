搶救10小時仍無效！中國樂團主唱遭「電動座椅」擠壓肋骨離奇慘死 名導演：黑幕堪比于朦朧

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

中國獨立樂隊「普通搖滾樂隊」樂團38歲主唱解惠鈞（藝名阿珍）近日傳出噩耗，樂隊官方12日公開消息，證實解惠鈞於9日上午在工作場域中，遭電動座椅架擠壓肋骨，經送醫搶救10小時仍在10日清晨不治身亡。消息曝光後，引起外界震驚，知名中國娛樂圈導演李沐陽對此表示，「此事件的發生相當魔幻、詭異，與于朦朧事件同樣充滿疑點」。

「普通搖滾樂隊」樂團38歲主唱解惠鈞遭官方證實於9日上午在工作場域中，遭電動座椅架擠壓肋骨，經送醫搶救10小時仍在10日清晨不治身亡。（圖／翻攝「Ordinary_Rock_Band」微博）

普通搖滾樂隊12日在官方微博公開證實，主唱解惠鈞9日在工作場域中，遭「電動座椅架」意外擠壓胸腔，導致肋骨斷裂、呼吸困難，經緊急送醫後禁行長達10餘小時搶救，仍不幸於10日凌晨離世。而解惠鈞家屬已於事發當日趕往現場，處理後事。

消息曝光後，引發外界震驚、質疑，而內娛導演李沐陽指出其中疑點，認為媒體所報導的肋骨骨折，導致傷及內臟原因，是一個非常離奇魔幻的死法；而該公告對於座椅樣式、擠壓原因、現場細節等隻字未提，若將此事與于朦朧事件做比較，更添疑慮。李沐陽表示，操控人員在啟動肯定反覆提醒遠離，且電動馬達啟動時間需10至15秒左右，李沐陽提出質疑，「啟動電動座椅前操控人員有無提醒？阿珍有無呼救？若有呼救，操控人員有無採取緊急制動？是設備故障還是人為造成？」更認為警方於短短12小時便完成全部調查程序，是否有符合常規規範。

而該樂團在13日再度發消息澄清，聲稱不是汽車電動座椅，是舞台的大型座椅，「希望大家不要上當受騙」，避免遭有心人士利用。消息曝光後，引起樂團粉絲不捨，紛紛留言：「不願相信」、「不敢相信」、「好可惜」、「阿珍一路走好」也有粉絲詢問，「電動座椅架是什麼設備」、「意外如何發生」等。

普通搖滾樂隊12日在官方微博公開證實死訊。（圖／翻攝「Ordinary_Rock_Band」微博）

