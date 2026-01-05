搶救6天無效！南韓「國民影帝」安聖基逝世 享壽74歲

[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合報導

南韓「國民影帝」安聖基近年來身體狀況不好，上個月30日在家用餐時更因被食物噎住，昏迷送醫，經過6天搶救無效，安聖基於今日逝於過世首爾龍山區順天鄉大學醫院，享壽74歲，家人陪伴在側。

南韓「國民影帝」安聖基因食物噎住昏迷送醫，經過6天搶救無效，今日逝世，享壽74歲。（圖／美聯社）

綜合韓媒報導，安聖基於上個月30日下午，在家中進食時被食物噎住，失去意識，雖然被緊急送往醫院急救，之後轉入加護病房觀察，但最終仍於今日不治。他在2019年曾被診斷出患有血癌，1年後宣布治癒，但之後又復發，之後一直專注於治療。

安聖基於1957年以金綺泳導演的《黃昏列車》出道，至今已演出超過140部電影，包括《下女》、《黃真伊》、《南部軍》、《天國的階梯》、《太白山脈》、《武士》、《總統要出嫁》、《廣播明星》、《墨攻》、《殘酷舞台》、《驅魔使者》、《韓山島海戰》等。



