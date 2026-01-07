搶救F-16飛官辛柏毅 內政部曝搜救機架次持續增加：盼他平安歸來

記者盧素梅／台北報導

內政部次長馬士元會前受訪。（圖／記者盧素梅攝影）

空軍1架F-16V戰機昨晚失聯，飛官辛柏毅上尉疑似在花蓮豐濱鄉東面10浬跳傘，各單位搜救中。對此，內政部次長馬士元今（7）日受訪時表示，空勤總隊今天會配合國防部、海巡署擴大搜救工作，希望他平安歸來。

空軍F-16V軍機29歲上尉飛官辛柏毅跳傘執行飛行訓練時，於昨晚上7點29分發生意外，在花蓮秀姑巒溪外海8海浬處跳傘逃生，至今尚未巡獲，國防部出動C-130從屏東機場起飛、徹夜在海上打照明彈，海巡派遣10097艇、3523艇、3595艇以及旗津艦、蘇澳艦前往，空勤直升機也前往搜救。

立法院內政委員會今審查《國家安全法》部分條文修正草案，馬士元會前受訪時，媒體詢問，是否會擴大救援？馬士元表示，空勤總隊從昨天下午接到消息之後，所有的任務機就都待命，直到昨晚都是漏夜搜救，今天會配合國防部、海巡署的工作擴大進行，「我們希望他平安歸來」。

媒體追問，總計出動多少架次的任務機？馬士元回應， 架次持續在增加，至於有架次可能還要再回去查。

