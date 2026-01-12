搶救TPASS 北北基桃急會商達共識：地方先墊錢

總預算案卡關導致TPASS補助無法撥款，北北基桃今天達成共識，決定先由地方籌資代墊。示意圖，圖擷取自交通部公路總局網站



今年度中央政府總預算案在立法院卡關，攸關北北基桃通勤族的TPASS月票恐面臨斷炊，北北基桃4市首長今天（1/12）共同開會因應，會後決議，TPASS定期票補貼款先由地方政府籌資代墊，同時向中央喊話，應盡力溝通協調、提出應變計畫，早日讓預算通過，服務不要中斷。

公路局日前指出，由於預算卡關，中央補助款無法撥入，目前TPASS的經費只能用到1月，北北基桃市府昨說地方預算最多可撐到6月。4市首長今緊急會商。

會議結論認為，TPASS是中央和地方共同重大政策，應考量民眾福祉優先。為落實重大民生政策，建議以地方政府先行籌資代墊。同時，北北基桃市府也向中央喊話，希望盡力溝通協調，提出應變計畫，早日完成預算程序，福利不要中斷。

