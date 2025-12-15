搶新年、農曆年商機 「台中HI8」祭百萬大獎

台中市政府拚經濟，接力推出新年到農曆年，8項慶祝活動，吸引消費，參加抽獎。其中最大獎，除了百萬現金，百萬汽車，還有8家飯店的總統套房。

圖／TVBS

台中市街頭四處可以看到大大的8字，HI8開趴慶祝活動，這是台中市政府，跨年，跨農曆年，一系列的慶典。

台中市長盧秀燕，特別主持記者會，介紹台中HI8，八項活動，歡迎大家來台中開趴。

台中市長盧秀燕：「我們是拚經濟拚經濟再拚經濟，搶過年商機台中市政府的企圖很明顯。」

接力登場的慶典活動，不但有演唱會，也有燈會，現在燈會是西洋的耶誕節，農曆春節還有元宵燈會。

跨年有五月天，蕭敬騰等演唱會，跨完年元旦升旗，接力的活動，要把民眾吸引到台中旅遊，還能參加抽獎活動，最大獎是百萬現金，百萬汽車，以及入住總統套房。

台中市長盧秀燕：「老實講這8個總統套房我都沒去過，我都沒去過所以我也很希望，我們的市民家人我們全國的民眾，有機會當總統住總統套房。」

不用選舉的總統級體驗，先開箱總統套房。

盧秀燕說，會請每一家參與活動的飯店，一一開箱總統套房。

最重要的是來台中，在台中消費，開心掏荷包，把錢留下來。

