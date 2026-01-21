搶日幣甜甜價「1類人不必換」 旅遊達人：2招補回匯差

日圓匯率出現低點，常會吸引民眾換匯。（資料照／吳靜君攝）

日幣上周跌至18個月低點，讓不少人趁低點搶換日幣，不過日本旅遊達人林氏璧分享兌換日幣概念，認為偶爾去一次日本的民眾，其實不必兌換太多日幣，就算日幣匯率跌回明治維新時期的0.18，只要用高回饋信用卡搭配優惠券，足以補回匯差。

林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文，有讀者提問如果明年想去日本玩，是否要現在先買日幣，林氏璧認為偶而去一次日本就不用買，沒有差那一點。

林氏璧舉例，如果一趟旅行五天四夜，準備現金以20萬日幣計算，現在日幣匯率大概0.2，換算4萬台幣，假設明年匯率跌到第一次東京奧運0.1964，屆時再換約39280台幣，就只差720台幣而已，差1.8%。

如果再退一步看，假設日幣匯率跌到明治維新時期大政奉還的0.1867，換算下來只差2660台幣，差6.65%，「這很高嗎？」，林氏璧建議只要選一張回饋高的信用卡，加上使用優惠券就可以補回來了。

林氏璧指出，偶爾去一次日本，根本不用換太多日幣，換多了也沒地方用，至於開日幣帳戶見日幣低就換，或是用日幣雙幣卡，都是把去日本當走廚房的人才需要注意的事情，直言「不要整天看新聞在報日幣甜甜價，你就手癢想換。除非你是要去日本買房子在準備頭期款」。

