搶春節商機！百貨打卡造景、福袋、美食齊發

▲SKM Park Outlets 高雄草衙全新登場的「瑞馬迎春打卡造景」，結合春節吉祥寓意與戶外空間，規劃五大必拍亮點。（圖／SKM Park Outlets 提供）

[NOWnews今日新聞] 農曆新年即將到來，各大商場紛紛搶攻年節消費商機。業者指出，近年民眾春節出遊型態逐漸轉變，從單純採買年貨，轉向「體驗＋情境式消費」。看準此趨勢，SKM Park Outlets 高雄草衙於即日起推出新春主題活動「馬躍祥雲好運來」，結合新春造景、會員回饋與鈴鹿賽道樂園限定優惠，打造超有年味的走春新選擇。高雄大立推出「金馬年福袋」。新光三越高雄左營店引進台式火鍋品牌「這一小鍋」，以「經典店 x 外帶專門店」的全新型態，迎接新年聚餐旺季。

SKM Park Outlets 高雄草衙全新登場的「瑞馬迎春打卡造景」，結合春節吉祥寓意與戶外空間，規劃五大必拍亮點，包含中央廣場的「吉祥搖搖馬」、大道西一樓的「金獅賀春牆」、戶外街區則由600顆紅燈籠點亮燈海。此外，戶外街區北空橋下的「新春吉祥大對聯」以高掛空中的巨大對聯象徵新年一路順遂，南空橋下的「馬上有錢大春聯」以直白的祝賀語傳遞新年祝福，讓民眾在拍照的同時，把好運與財運一併帶回家。

迎接新年到來，SKM Park Outlets 高雄草衙也特別規劃新春商品選品主題「開春換夾添新運」、「開運有型財運隨行」，提供春節換新好選擇。此外，即日起至3/1扣 20 點skm points抽「開運賽馬之旅」，得獎者可獲得「雙人香港來回機票+香港灣仔帝盛酒店馬場景觀房四晚+賽馬體驗」。鈴鹿賽道樂園即日起至3/1規劃「馬上暢玩」優惠，全日暢遊單人 730 元，單人卡丁車 3 場只要1,688 (農曆春節連假不適用)；針對馬年特別推出「屬馬有禮」活動，凡屬馬或姓氏為馬的民眾，憑證件即可享全日暢遊 399 元優惠；另有「好事成雙」平日限定方案。

▲高雄大立推出全新「金馬迎財開運旅行組」，以「啟程好運」為概念，將實用旅行配件納入福袋內容。（圖／高雄大立提供）

高雄大立今年結合近年持續升溫的旅遊風潮，於2026金馬年推出全新「金馬迎財開運旅行組」，以「啟程好運」為概念，將實用旅行配件納入福袋內容。該組合包含20吋前開式行李箱、便攜式U型收納枕與專屬收納盒等商品。凡購買福袋即可獲得新春摸彩券乙張，獎項內容涵蓋Apple系列商品、日幣20萬現金獎，以及生活家電、飯店住宿、電影體驗與養生相關好禮。福袋將於1月14日至2月8日開放早鳥預購，並於2月17日大年初一當天限量現場販售，售價為1,599元，總計限量300份。

▲「這一小鍋」全新店型不僅提供舒適的內用空間，更同步規劃外帶專門服務。（圖／新光三越高雄左營店提供）

「這一鍋餐飲集團」旗下個人台式火鍋品牌「這一小鍋」以全新型態進駐新光三越高雄左營店。 「這一小鍋」承襲這一鍋餐飲集團對湯底與食材品質的高度講究，主打一人一鍋的台式鍋物體驗，全新店型不僅提供舒適的內用空間，更同步規劃外帶專門服務，滿足上班族、家庭客群及外食族群對便利性與品質兼具的用餐需求。1月10日至1月12日開幕首三日推「買一送一」優惠，每日午、晚餐各限量50組。1月13日至1月16日有「平日限定！第二鍋半價」完成指定任務可享優惠。1月17日至1月23日完成指定任務可享「肉肉控必備！肉量加量50%」。

