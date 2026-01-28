搶春節國旅潮 高雄翰品酒店推多元年節體驗活動

▲春節期間，翰品酒店高雄推出多元手作活動，親手彩繪紅馬飾品，為新年添好運。

【記者 王雯玲／高雄 報導】農曆春節連假即將到來，搶攻春節國旅與團圓聚餐商機，高雄翰品酒店於除夕至初四推出一系列充滿年味與祝福寓意的新春體驗活動，從喜氣迎賓、春節主題手作，到館內餐飲全面到位，陪伴旅客在溫馨熱鬧的氛圍中迎接嶄新一年。

▲春節期間，翰品酒店高雄推出多元手作活動，親手做苔球植藝，為新春添一抹綠意。

高雄翰品酒店表示，春節期間整體訂房率已突破八成，加上高雄市政府舉辦的「2026高雄冬日遊樂園」將於2月7日正式登場，預期將帶動春節前後來高雄旅遊與住宿人潮，成為南台灣年節度假的熱門選擇。

為營造濃厚年節氛圍，除夕當日特別安排財神爺驚喜現身，與旅客互動並發送糖果與巧克力，為團圓夜揭開甜蜜序幕。春節期間每日規劃不同主題的新春手作活動，包含象徵招財旺運的燈飾、新春福袋、手繪紅馬招財擺件及迎春苔球植藝，讓大小旅客在住宿之餘，也能感受滿滿的新年儀式感。

除了豐富的住宿與活動體驗，高雄翰品酒店也同步強化年節餐飲服務，館內「品日式料理餐廳」於春節期間重新營業，為旅客與在地民眾提供春節團圓聚餐的新選擇。品日料自2月11日起恢復營業，主打涮涮鍋與壽喜燒鍋物，搭配多樣肉品、海鮮、時蔬與日式甜點，適合親友相聚共享溫暖年味。

品日式料理餐廳於春節期間（初三至初六）全日營業，提供午、晚餐服務，高雄翰品酒店表示，期盼透過住宿、活動與餐飲的整合規劃，讓旅客在春節假期中，無論是旅遊度假或返鄉團圓，都能在翰品留下美好而溫馨的新年回憶。（圖／記者王雯玲翻攝）