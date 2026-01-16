搶春節高鐵票塞爆！內行人推「2妙招」免排隊 網讚：不用大熬夜好順

春節高鐵票今日凌晨開賣，但民眾搶買塞爆哀號，有人在社群平台分享2種不用排隊苦等的買票方式，引發熱議，圖為高鐵示意圖。（本刊資料照）

春節期間全線高鐵票今（16日），許多想返鄉過年的民眾守在電腦和手機前搶票，造成高鐵官網、APP當機，一堆人刷了半個小時還顯示忙碌中。不過，有網友分享表示，他直接去7-11使用ibon機台，很快就結帳買到車票；也有人使用語音訂票系統，也在1分鐘訂到過年高鐵票。

春節高鐵票16日開賣 凌晨網路大塞車

高鐵在春節期間規畫11天疏運，加開395班次列車，總計提供2162班次列車服務，並在16日凌晨開放訂購。但午夜0時0分時間一到，官網被塞爆，直接顯示「網路訂票系統暫停服務中」；APP也不斷顯示「購票系統忙碌中，請稍後重新操作」，許多人苦等逾半小時，才好不容易搶到票。

有人實測語音訂票 １分鐘搞定

社群平台Threads上，網友哀號聲一片，但有人發文分享語音訂票方式表示，根本沒有遇到系統忙碌中，他只花1分鐘就訂到過年直達車的票，步驟依序是「打開語音訂票」、「下明確指令：2月22號左營出發到板橋，車次148，全票一張，靠窗」、「按人數付款」。不過，後來有不少網友實測，連語音也進不去了。

操作超商ibon機台 不用排隊就取票

另外有人提到，半夜去超商買也不用苦等，「走去7-11不用10分鐘就買好了。」貼文引發網友熱議，「沒想到還有這招！7-11真的好順啊」、「慘了，以後會不會一堆人在7-11的ibon排隊買票哈哈哈哈」、「看到貼文立刻衝去7-11，順到不行，到底在熬夜什麼」、「按到24分看到這篇立刻就衝去，已經上岸了」。

