搶普發1萬商機 中、桃揪消費
記者徐義雄、陳榮昌、陳華興∕綜合報導
搶攻普發一萬商機，台中市觀旅局邀集各大旅宿與遊樂業者，規劃系列超值優惠方案。「桃園百倍奉還」活動已有超過三萬六千人參與登錄，登錄發票金額累計已突破一億元。
觀旅局長陳美秀表示，台中多家旅宿業者與遊樂園針對普發現金政策推出多項超值優惠。台中港酒店推出「全民普發‧星級入住」專案，入住總統套房含早餐只需一萬元；台中長榮桂冠酒店推出「買萬送萬‧回饋加倍」方案，單筆住房金額滿一萬元，贈送價值一萬元之客房回饋抵用券。台中裕元花園酒店、台中李方艾美酒店及台中日月千禧酒店等也推出住宿或餐飲專案。
麗寶樂園推出加碼好康，三天兩夜雙人入住麗寶福容大飯店最低只要九九九九元（含麗寶樂園雙日門票）；麗寶OUTLET則推出多場歲末出清特賣。東勢林場森林遊樂區推出「普發一萬賞楓趣」住宿一泊二食優惠活動等特惠專案。
另外，市府攜手二十八家低碳旅館業者推出「低碳旅館專屬行銷方案」，即日起至明年一月三十一日前一千名入住旅客可獲得限量低碳小禮物。
另外，桃園市政府推出「百倍奉還」活動，民眾只要在桃園登記店家消費一百元以上並上網登錄發票，即有機會抽中現金。活動上線一週，參與熱度快速攀升，截至十九日中午累計登錄發票突破十三萬張，總消費金額逾一億元。
張善政市長十九日主持市政會議時表示，活動近九成消費金額集中在一千元以下，主要以餐飲、民生用品、小額零售及家庭週末購物為主，消費熱點集中在桃園與中壢商圈。他鼓勵民眾把握普發現金的消費機會，帶家人出門走走，促進家庭互動，同時讓桃園商家享受到經濟紅利。
