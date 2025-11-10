搶普發1萬現金商機 北市月月抽台積電股票

台北市政府推出為期近4個月的「來台北有購嗨 消費歡樂抽」抽獎活動，明(11)日起至明(115)年3月8日止，在台北店家消費滿200元，就可獲得1次抽獎機會。(記者田裕華攝)

〔記者何玉華／台北報導〕搶中央普發現金1萬元的商機，台北市政府推出為期近4個月的「來台北有購嗨 消費歡樂抽」抽獎活動，明(11)日起至明(115)年3月8日，只要在台北市店家消費滿200元，就可以獲得1次抽獎機會，最特別的是除了週週抽iPhone手機，還能月月抽台積電股票，12月1日起將開放官網登錄發票或收據，民眾也可以選擇自動匯入雲端發票，活動結束後還將抽出1000萬現金大紅包。

台北市政府今天舉辦「來台北有購嗨 消費歡樂抽」抽獎活動啟動儀式，說明自明天起在台北市的消費發票，只要滿200元就有一次抽獎機會，單筆消費最多獲得100次抽獎機會，於特約店家或旅宿消費更可獲得加倍抽獎機會，自12月1日起登錄，「週週抽iPhone手機，月月抽台積電股票」，將分別於今年12月，明年1、2月各抽1張，總計3張台積電股票。

廣告 廣告

台北市長蔣萬安表示，活動有3大亮點，包括時間長、滿200元就有抽獎機會、特約商店抽獎機會翻倍；他指出，活動自明天起跑到明年3月8日「女神節」，期間有耶誕節、跨年、農曆新年、元宵、情人節等，不管自用、送禮，都要到台北市加大力道消費。滿200元就有一次抽獎的機會，獎品好到他都心動。

台灣商圈產業觀光發展聯合總會總會長周水美看好活動，直言抽獎內容讓她很心動，很有機會把國旅的商機留在台北，她還要號召中南部親朋好友到台北消費，預估可為商家提升10到15%的商機。

商業處表示，12月首波抽獎特別加碼抽汽車、跨年煙火房，還有台北市民專屬的加碼抽；活動結束後總抽獎，還有1000萬現金大紅包、高檔電動汽車、NBA賽事雙人來回機票等萬份好禮，台北市民另有獨享的專屬抽好禮，總價值超過3000萬元。

台北市商業處指出，活動累積登錄每達10億元，再加碼抽「美國雙人來回機票」，讓民眾飛向美國親身感受籃球NBA賽事現場；活動串聯雲端發票綁定機制、民眾只需要於活動官網首次登入時，勾選同意串接雲端發票，後續系統會將發票自動匯入參與抽獎，輕鬆參與「來台北有購嗨 消費歡樂抽」消費抽獎活動。

台北市政府推出為期近4個月的「來台北有購嗨 消費歡樂抽」抽獎，總價值超過3000萬元。(記者田裕華攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

普發1萬登記入帳 今起全面開放登記

雞蛋檢出芬普尼！流向9縣市販售通路 食藥署估15萬顆待回收

普發1萬全面開放登記 首批入帳上看1000萬筆

58年來首個11月登陸台灣颱風？ 鳳凰海警預估週一下午至晚間發布

