搶普發1萬 三星米促銷買2送1

因應政府普發1萬元政策帶動民生消費需求，宜蘭縣三星鄉公所再度推出深受鄉親好評的「三星米促銷活動」，繼11月初好米促銷短短2周即銷售一空後，鄉公所自15日起至26日再推出相同優惠方案，買2公斤包裝三星米即加送同品項1公斤優選白米，限時限量回饋鄉親。

三星鄉長李志鏞表示，政府普發1萬元正好遇上年末採買高峰，希望透過延續優惠，讓更多家庭能以實惠價格購入安心、健康的優質好米。活動期間凡購買2公斤包裝三星米，即加送同品項1公斤優選白米，限量1000包送完為止。

參與促銷的三星米是來自今年「台灣稻米達人選拔三星地區鄉鎮賽」前3名、且通過三星米認證的農友，包括王春賢、簡勵安、簡峯志、林雅儀及吳炎昌等人所栽種的高雄145、高雄147優質品種，所有商品均經鄉公所檢驗中心嚴格把關，通過農藥殘留與食味值檢驗，單一品種、不混雜，品質安心有保障。

鄉公所指出，促銷期間價格維持不變，2公斤包裝米有機米每包220元、良質米每包150元，另同步加碼「好禮刮刮送」活動，凡購買三星米任1包即可獲得刮刮券1張，獎項包括2公斤三星米20包、10包、5包，頭獎總計可帶回40公斤三星好米，刮刮券須於26日前兌換，逾期不受理。

鄉公所邀請鄉親把握政府普發1萬元與年末優惠時機，精打細算補齊民生用品，用最划算的價格把三星好山好水孕育出的新鮮優質好米帶回家。